Prévoir une année 2023 plus écologique. Sungrow marque sa présence au Forum EnerGaïa en France

MONTPELLIER, France, 14 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Au cours du Forum EnerGaïa, l'événement clé du marché français des énergies renouvelables, qui s'est tenu au Parc des Expositions de Montpellier les 7 et 8 décembre, Sungrow a présenté ses dernières solutions de systèmes de stockage d'énergie (ESS) PV à refroidissement liquide, démontrant ainsi son engagement à catalyser davantage la transition énergétique en France.

"Nous voyons un énorme potentiel dans le marché français du photovoltaïque à grande échelle, commercial et industriel, et nous offrons un large portefeuille optimisé pour différents solution

Au cours du salon, Sungrow a présenté son onduleur de chaîne SG350HX et l'onduleur modulaire "1+X" adapté au marché des services publics. Le SG350HX est un onduleur primé par PV Magazine et est hautement reconnu pour sa position de leader dans la tendance des onduleurs de chaîne de 300 kW+. L'onduleur est entièrement compatible avec les derniers modules PV grand format, ce qui permet d'obtenir des rendements plus élevés pour les centrales électriques. L'onduleur modulaire 1+X devrait être à la tête de la prochaine génération de développement de centrales PV. Avec l'adoption complète du concept de modularisation, l'onduleur modulaire 1+X redéfinit à la fois l'onduleur "string" et l'onduleur "central" grâce à sa conception modulaire. Le produit comprend une unité unique de 1,1 MW au minimum, et la capacité maximale peut être étendue à 8,8 MW en combinant huit unités.

La société a également présenté le SG125CX-P2, un nouvel ajout à sa série Commercial Extreme. Il est équipé de 12 MPPT individuels et est compatible avec les derniers modules PV grand format.

En outre, Sungrow propose son ESS refroidi par liquide pour répondre à la demande rapide de stockage d'énergie stimulée par l'augmentation du coût du gaz et de l'électricité dans les factures énergétiques stressantes en France. L'ESS refroidi par liquide présente une différence de température de la batterie plus faible, ce qui prolonge la durée de vie des batteries et améliore considérablement l'efficacité de la charge et de la décharge. Pour augmenter la production d'électricité, l'ESS refroidi par liquide utilise de manière innovante le convertisseur modulaire DC/DC, permettant à la batterie d'être chargée et déchargée de manière complète et flexible, assurant ainsi une performance optimale de la centrale.

"En tant qu'acteur dédié au marché français du solaire et du stockage, Sungrow fait encore plus d'efforts en 2022 et prévoit une année 2023 encore plus verte. Outre sa forte présence en France, la société dessert des pays dans toute l'Europe grâce à son équipe locale professionnelle de vente, de support technique et service après-vente ", a ajouté Eric Magistrello. Il a également mentionné que Sungrow a été classée par BloombergNEF comme la seule marque d'onduleurs 100% bancable au monde et est devenue la seule marque d'onduleurs au monde à maintenir ce classement n°1 pendant quatre années consécutives.

A propos de Sungrow

Sungrow Power Supply Co., Ltd. (" Sungrow ") est la marque d'onduleurs la plus bancable au monde avec plus de 269 GW installés dans le monde en juin 2022. Fondée en 1997 par le professeur Cao Renxian, Sungrow est un leader dans la recherche et le développement d'onduleurs solaires avec la plus grande équipe de R&D dédiée de l'industrie et un large portefeuille de produits offrant des solutions d'onduleurs PV et des systèmes de stockage d'énergie pour les applications utilitaires, commerciales et industrielles, et résidentielles, ainsi que des solutions de centrales photovoltaïques flottantes reconnues internationalement, des solutions de conduite de NEV, des solutions de charge de VE et des systèmes de production d'hydrogène renouvelable. Fort de 25 ans d'expérience dans le domaine du photovoltaïque, les produits Sungrow alimentent plus de 150 pays dans le monde. Pour en savoir plus sur Sungrow, visitez le site www.fra.sungrowpower.com.

