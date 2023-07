Prime Day : Les robots domestiques intelligents d'ECOVACS à prix cassés ECOVACS 10 juil, 2023, 13:00 BST Partager cet article Partager cet article Jusqu'à 47 % de réduction sur les produits ECOVACS PARIS, 10 juillet 2023 /PRNewswire/ -- L'été nous gâte avec un soleil resplendissant et des températures élevées. Les meilleures conditions pour passer de nombreuses heures à l'extérieur. Cependant, le nettoyage de routine de la maison ne se fait pas tout seul et coûte un temps précieux. Les robots aspirateurs innovants DEEBOT d'ECOVACS s'occupent de tout et permettent de profiter pleinement de l'été grâce à la dernière technologie de navigation, à une aspiration puissante, à une technologie de nettoyage améliorée et à d'autres fonctions. Continue Reading

A l'occasion du Prime Day, le 11 et 12 juillet, Ecovacs propose des offres spéciales sur ses robots domestiques : DEEBOT X1 OMNI, DEEBOT X1e OMNI, DEEBOT T20 OMNI et d'autres robots domestiques intelligents d'ECOVACS, de vraies affaires pour faire partie du million d'utilisateurs qui possèdent déjà un robot intelligent d'ECOVACS.

Découvrez les Prime Day Deals d'ECOVACS dès maintenant :

DEEBOT X1 OMNI - avec station de nettoyage pratique

Le DEEBOT X1 OMNI est la solution haut de gamme d'ECOVACS, avec une puissance d'aspiration de 5000 Pa et deux plateaux rotatifs. Lorsque les serpillières sont sales, il retourne à la station de nettoyage OMNI incluse, qui garde les serpillières propres. Grâce à la navigation assistée par l'IA, il relève tous les défis et peut être facilement contrôlé par l'assistant vocal YIKO.

DEEBOT X1e OMNI - la solution de nettoyage ultime

Également équipé d'une station de nettoyage OMNI tout-en-un, l'aspirateur robot DEEBOT X1e OMNI reste toujours en excellent état. Un système de nettoyage en 4 étapes garantit un nettoyage en profondeur puissant, tandis que la technologie AIVI 3.0 lui permet de détecter les obstacles en fonction de l'IA et de les contourner facilement.

DEEBOT T20 OMNI - le champion des propriétaires d'animaux de compagnie

DEEBOT T20 OMNI est la dernière génération de robots nettoyeurs de la série DEEBOT T et le partenaire officiel de Buddy Holly, le chien gagnant dans la catégorie "Best in Show" au Westminster Kennel Club Dog Show de cette année. Le DEEBOT T20 OMNI d'ECOVACS est le premier robot aspirateur et nettoyeur tout-en-un doté d'une technologie de nettoyage des serpillières à l'eau chaude. Grâce à sa nouvelle fonction de levage automatique de la serpillière, il nettoie non seulement les sols durs et les tapis en une seule fois, mais il libère aussi automatiquement la serpillière de la saleté et des résidus - des conditions idéales pour éliminer efficacement toutes sortes de saletés, telles que les restes de nourriture pour animaux de compagnie. Le robot ramasse habilement les poils d'animaux grâce à une nouvelle brosse en caoutchouc intégrée.

D'autres produits phares d'ECOVACS sont également disponibles à un prix spécial pour le Prime Day. Le WINBOT W1 PRO est le meilleur des robots nettoyeurs de vitres. Grâce au système de pulvérisation croisée automatique, il élimine facilement la saleté et les taches de la fenêtre, et ce de la manière la plus efficace possible grâce au système WIN-SLAM 3.0 révisé. Il en va de même pour le GOAT G1 , le tout nouveau robot tondeuse intelligent d'ECOVACS, doté d'une navigation au centimètre près et d'un système d'évitement des obstacles. L' AIRBOT Z1 assure un air frais et sain entre vos quatre murs : ce robot purificateur d'air WiFi, mobile et assisté par l'IA, nettoie l'air et constitue la solution idéale contre le pollen, les acariens, les virus et les bactéries.

A propos d'ECOVACS ROBOTICS

Le groupe ECOVACS a été fondé en 1998 par Qian Dongqi. En 2006, le fabricant d'électronique a élargi ses activités en créant ECOVACS ROBOTICS, une société spécialisée dans la recherche et le développement, la conception, la fabrication et la vente de robots domestiques. Sous la devise "Robotique pour tous", la vision future du fabricant de robots polyvalents est de promouvoir des solutions innovantes afin de créer une symbiose entre les humains et les robots dans la vie quotidienne et dans la production. Pour plus d'informations sur les aides ménagères innovantes, visitez le site www.ecovacs.com/fr

