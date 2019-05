Prix UNCA 2019 concours de la meilleure couverture mediatique de l'ONU et de ses agences

Remise des prix 6 décembre 2019 à New York au Gala de l'UNCA sous la présidence d'honneur du Secrétaire général António Guterres, au Cipriani Wall Street, New York

NEW YORK, 21 mai 2019 /PRNewswire/ -- L'association des Correspondants de presse des Nations Unies (UNCA) invite les médias du monde entier -- presse écrite, télévisuelle et radio, presse en ligne et sur le web -- à participer au 23ème concours annuel de la meilleure couverture de l'ONU, de ses agences et de ses opérations de terrain.

La date limite de réception des formulaires en ligne et des travaux soumis au jury est le 15 septembre 2019.

Le concours est ouvert aux journalistes du monde entier.

Voici les prix qui seront remis:

Prix Elizabeth Neuffer , parrainé par la fondation Alexander Bodini , pour la presse écrite (dont les médias en ligne) qui couvrent l'ONU et ses agences. Créée en l'honneur d'Elizabeth Neuffer, chef du bureau du Boston Globe à l'ONU, décédée en 2003 alors qu'elle était en reportage à Bagdad. Prix Ricardo Ortega , parrainé par l'Alliance des civilisations des Nations Unies, pour la couverture radio et TV de l'ONU et de ses agences. Ricardo Ortega était correspondant à New York de la chaîne espagnole Antenna 3. Il a été tué en 2004, alors qu'il était en mission en Haïti. Prix Mondial du Prince Albert II de Monaco et de l'Association des correspondants de presse de l'ONU pour les changements climatiques. Il récompense la couverture par la presse écrite, en ligne et audiovisuelle, du changement climatique, de la biodiversité et de la gestion des ressources en eau.

INFORMATION IMPORTANTE POUR LES CANDIDATS:

La couverture souhaitée de l'ONU et de ses agences est précisée dans chaque catégorie. Le Comité accepte tous les sujets, en particulier ceux concernant les Objectifs du développement durable pour 2030, les opérations de maintien de la paix et la non-prolifération, y compris l'élimination des armes nucléaires, chimiques et bactériologiques.

Les travaux présentés (articles de presse écrite ou sur internet, programmes de radio ou de télévision) doivent avoir été publiés entre septembre 2018 et août 2019.

Le jury privilégiera les travaux démontrant perspicacité et originalité et prendra en considération le courage et les qualités d'investigation et d'écriture des journalistes. La participations de médias de pays en développement est particulièrement encouragée.

Les travaux peuvent être présentés dans n'importe laquelle des langues officielles de l'ONU (anglais, français, arabe, chinois, espagnol, russe). Une transcription écrite en anglais ou français est recommandée pour faciliter la sélection.

Chaque candidat peut soumettre des travaux pour DEUX prix AU MAXIMUM, avec un maximum de trois travaux pour chaque prix.

Il faut envoyer vos travaux par voie électronique en incluant le lien ou en téléchargeant tous les documents directement sur le formulaire d'inscription.

COMMENT FAIRE ACTE DE CANDIDATURE:

Les travaux sont soumis en remplissant le formulaire en ligne.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION

http://unca.com/unca-awards-call-for-submissions-form/

**Les envois électroniques sont obligatoires**

Votre candidature doit être reçue au plus tard le 15 septembre 2019

Pour toute question au sujet du concours, veuillez contacter:

le Bureau de l'UNCA au 1-212-963-7137

Ou envoyer un email à l'adresse suivante: uncaawards@unca.com

Comité du concours UNCA:

UNCA Awards Committee : Valeria Robecco (UNCA President), Giampaolo Pioli (Awards Chairman), ), Jianguo Ma (UNCA Second Vice President), Luke Vargas (UNCA Third Vice President), Seana Magee (UNCA Secretary), Tuyet Nguyen (Awards Selections Coordinator), Sherwin Bryce-Pease (UNCA Executive Member), Maria Khrenova (UNCA Executive Member), Betul Yuruk (UNCA Executive Member).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/888713/unca_blue_Logo.jpg

SOURCE United Nations Correspondents Association