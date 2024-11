PRN MONTRE SES MUSCLES EN DEVENANT LA REGIE MÉDIAS DE BASIC-FIT

PRN et BASIC FIT signent un contrat de trois ans pour renforcer la commercialisation du réseau Dooh implanté dans plus de 852 centres de fitness à travers la France.

AMSTERDAM, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Le leader du retail media, PRN, et la plus grande chaîne de fitness d'Europe, Basic-Fit, nouent un partenariat pour la commercialisation du réseau Dooh et des opérations média (RMN) dans les 852 centres de fitness de Basic-Fit en France.

From left to right: Nick Weichelt - Sales Director Benelux, Scala; Kevin Carbone - Chief Executive Officer, PRN; Erica van Vonderen-Hahn: Chief Commercial Officer, Basic-Fit; Tijmen Willems - Vice President Retail Media EMEA, PRN; Maurice Ridder: Head of Retail Media, Basic-Fit; Chuck Billups - Senior Vice President Retail Media, PRN

À compter du 1er janvier 2025, PRN assurera la commercialisation des espaces publicitaires digitaux disponibles sur plus de 5000 écrans, pour un total annuel d'impressions supérieur à 110 millions. Ce partenariat est le premier réseau retail média en Europe à être opéré par PRN, une entreprise du groupe STRATACACHE, forte de plus de 30 ans de réussite dans la conception, le déploiement et la commercialisation de réseaux de retail media, principalement aux États-Unis.

« Chez Basic-Fit, nous sommes ravis de profiter de l'expertise de PRN en retail media afin d'améliorer l'expérience dans nos clubs en France. Cette collaboration ne fait pas que développer la commercialisation de notre réseau en France, elle génère aussi de la valeur quantifiable pour Basic-Fit, ses annonceurs et ses membres. La décision n'a pas été prise à la légère, et c'est leur technologie qui a joué un rôle essentiel dans la signature du partenariat. Basic-Fit France est un marché en pleine croissance, nous avons donc trouvé un acteur média solide qui a les moyens de grandir avec nous » a déclaré Maurice Ridder, directeur retail media de Basic-Fit.

« Ce partenariat est l'occasion rêvée pour l'équipe PRN de montrer l'efficacité de notre travail dans l'engagement des audiences afin d'accroître la visibilité et la désirabilité de nos annonceurs etd'augmenter les revenus de nos réseaux d'enseignes partenaires » a fait savoir Kevin Carbone, PDG de PRN. « À travers notre expertise en retail media et grâce à la technologie de détecteurs, trackers, mesure et signalétique digitale de Walkbase et Scala, nos sociétés sœurs, c'est la valeur du retail media digital que nous pourrons démultiplier et porter à un niveau jamais égalé pour Basic-Fit en maximisant les qualités du réseau au bénéfice de Basic-Fit, de ses annonceurs et de ses membres ».

La technologie de détecteurs de mesures anonymes de Walkbase, une autre entreprise de l'univers STRATACACHE, est l'un des éléments clés de ce partenariat : elle capturera et mesurera, en temps réel, l'audience dans les clubs. Walkbase fournira sa technologie de détecteurs pour évaluer en temps réel les impressions, la présence et le tracking après l'identification digitale via l'app mobile de Basic Fit. Les indicateurs seront mis à disposition de Basic-Fit sur la plateforme Walkbase Cloud Analytics. L'analyse de données des détecteurs anonymes haute précision couplée aux données fournies par Basic-Fit via son app mobile démontrera la portée et l'efficacité du réseau media de Basic-Fit à ses annonceurs.

PRN a constitué une équipe de vente dédiée pour la France, basée à Paris, pour servir les besoins du réseau de Basic-Fit et les nouveaux marchés français. Conduite par Alexandre Lepicq, fraîchement nommé, l'équipe aura la responsabilité de s'assurer que les espaces publicitaires digitaux premium des clubs Basic-Fit à travers la France seront utilisés à leur plein potentiel. Les annonceurs désireux d'en savoir plus sur les opportunités qui s'offrent à eux au sein du réseau Basic-Fit sont invités à contacter [email protected].

Basic-Fit utilise la technologie de Scala, la société sœur de PRN, depuis 2012, signe de sa confiance dans le premier partenaire de solutions signalétiques intégrées, pour s'équiper de l'infrastructure en écrans essentielle à la stratégie de communication entre annonceurs et membres du réseau Basic-Fit. Scala opère également les expériences « Virtual cycling » et « Virtual workout » de Basic-Fit, qui permet à ses membres d'avoir accès à des cours de fitness à distance aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en France, en Espagne et en Allemagne.

À propos de Basic-Fit

Fort de plus de 1500 clubs, Basic-Fit est le premier opérateur fitness d'Europe. La société est présente dans six pays et compte plus de 4,2 millions de membres. Les membres peuvent améliorer leur santé et leur fitness tous les jours dans nos clubs. Basic-Fit utilise un modèle d'abonnement direct proposant une expérience fitness de haut niveau pour un rapport qualité/prix imbattable pour quiconque se soucie de sa santé et de son corps.

À propos de PRN

PRN, une entreprise de la galaxie d'entreprises de technologie de marketing STRATACACHE, déploie des solutions intégrales permettant la monétisation des médias en magasin, y compris le matériel, les logiciels, les services et la maintenance, avec un affichage de contenus sur plus de 41 000 écrans pour les grandes marques, au sein de plus de 13 000 sites. PRN est forte de plus de 30 ans de réussite dans la conception, le déploiement et la monétisation de réseaux multimédias riches multipartites. La gamme propriétaire d'outils, technologies, partenariats de contenus et services créatifs de PRN a été expressément conçue pour apporter des expériences nouvelles et captivantes pour le plus grand régal des consommateurs hors domicile et en magasin, pour l'engagement des marques et pour la maximisation de la valeur de nos partenaires. Pour en savoir plus sur PRN, visitez www.prn.com, ou suivez @PRNIIc sur LinkedIn, Twitter ou Facebook.

À propos de STRATACACHE

STRATACACHE fournit une gamme complète de technologies et services d'engagement pour les consommateurs, le public et les passagers dans les plus grands restaurants, magasins, entreprises de transport et de services. Les solutions digitales de STRATACACHE reposent sur les écrans numériques intelligents, les capteurs avancés et la technologie de pointe en intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience client, améliorer la rentabilité, l'efficacité, la satisfaction des clients de même que la rapidité du service. Forte de l'affichage digital sur plus de quatre millions d'écrans, STRATACACHE dispose de support et opérations localisés dans 28 pays différents. Pour en savoir plus, visitez www.stratacache.com ou @STRATACACHE.

CONTACT: Andrea Poley, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2552971/Screenshot_2024_11_08_at_11_57_04_AM.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550802/5016057/Screenshot_2024_11_06_at_11_36_07_AM_Logo_Logo.jpg