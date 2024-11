PRN NOMME UN HEAD OF RETAIL MEDIA POUR LA FRANCE

Alexandre Lepicq est le dernier cadre de direction à rejoindre la régie internationale de Retail Media à l'aube de nouveaux partenariats sur le marché français

AMSTERDAM, 7 novembre 2024 /PRNewswire/ -- PRN, l'expert en monétisation média digital en magasin, a nommé Alexandre Lepicq en tant que Head of Retail Media Growth pour la France. Alexandre Lepicq assurera la direction de l'équipe commerciale de PRN en France alors que d'importants contrats de régie publicitaire dans le pays ont été décrochés.

Alexandre Lepicq

« La France se révèle être un marché dynamique et enthousiasmant pour nous, avec des opportunités significatives dans la distribution alimentaire, le fitness et de la vente au détail en général » expliquait le PDG de PRN, Kevin Carbone. Et d'ajouter : « À mesure que nous lançons et optimisons de nouveaux réseaux dans la région, nous avons besoin d'experts de haut niveau pour construire des équipes de vente performantes adaptées à chaque pays et chaque marché. L'expérience d'Alexandre dans la réalisation de campagnes puissantes pour les annonceurs français sera un atout essentiel pour nous alors que nous poursuivons notre expansion à travers l'Europe ».

Avant de rejoindre PRN, Alexandre Lepicq était directeur commercial pour Digeiz et directeur de pôle pour Clear Channel, où il était à la tête d'une équipe de dix personnes en charge d'un portefeuille d'annonceurs et d'agences médias comme Havas ou Dentsu.

« Les réseaux Retail média offrent bien plus de fonctionnalités que le digital extérieur, je suis impatient de partager les opportunités que PRN pourra apporter aux annonceurs et agences médias français avec davantage de data, des stratégies médias plus pertinentes et des ROI de campagne optimisés, assurait Alexandre Lepicq. Aux États-Unis, PRN a démontré que les campagnes digitales en point de vente délivraient un taux de conversion plus élevé. La possibilité d'affiner les campagnes publicitaires en temps réel à l'aide de données comportementales précises, puis d'établir un lien direct et prouvé entre ces campagnes et les ventes est fondamentale pour nos clients. C'est enthousiasmant de pouvoir offrir ces capacités au marché français ».

La nomination d'Alexandre Lepicq intervient à la suite de la désignation d'Alison Dunham au poste de directrice des ventes Retail media au Royaume-Uni le mois dernier, et de Tijmen Willems, qui a rejoint PRN en tant que vice-président Retail media EMEA en mai. L'activité accrue de PRN en Europe s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus large visant à étendre l'expertise Retail média de PRN par-delà les frontières des États-Unis, où le leader de la publicité digitale en magasin déploie et monétise des réseaux médias depuis plus de 30 ans. De nombreuses autres nominations et contrats de réseaux médias en Europe seront annoncés au cours des semaines à venir. Les annonceurs et agences médias désireux d'en savoir plus sur les opportunités à venir sur le marché français peuvent écrire à [email protected].

À propos de PRN

PRN, une société de la galaxie d'entreprises de technologies marketing STRATACACHE, déploie des solutions intégrales permettant la monétisation des médias en magasin, incluant le matériel, les logiciels, les services et la maintenance, et diffuse des contenus publicitaires sur plus de 41 000 écrans pour les marques, dans plus de 13 000 sites. PRN est forte de plus de 30 ans de réussite dans la conception, le déploiement et la monétisation de réseaux médias multi-enseignes. L'ensemble des outils propriétaires, des technologies, des partenariats de contenus et des services créatifs de PRN ont été expressément conçue pour offrir des expériences nouvelles et attrayantes pour le plus grand plaisir des consommateurs en magasin et hors domicile, engager les marques et maximiser la valeur de nos partenaires. Pour en savoir plus sur PRN, visitez www.prn.com, ou suivez @PRNIIc sur LinkedIn, Twitter ou Facebook.

À propos de STRATACACHE

STRATACACHE fournit une gamme complète de technologies et de services d'engagement des consommateurs, du public et des passagers dans les plus grandes chaines de restaurants, magasins de détail, entreprises de transport et de services. Les solutions digitales de STRATACACHE reposent sur les écrans numériques intelligents, les capteurs avancés et une technologie de pointe en intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience client, améliorant ainsi la rentabilité, l'efficacité, la satisfaction des clients et la rapidité du service. Forte de la diffusion de contenus digitaux sur plus de quatre millions d'écrans, STRATACACHE dispose d'équipes supports et opérations localisés dans 28 pays. Pour en savoir plus, visitez www.stratacache.com ou @STRATACACHE.

