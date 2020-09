ProColombia: Colombie, la destination où nous nous rencontrerons bientôt

MADRID, 10 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Au cours des dernières années, le tourisme en Colombie a obtenu de grands résultats, ce qui a fait du pays une destination tendance au niveau international.

En effet, 4,5 millions de touristes non-résidents ont visité le pays en 2019, soit une augmentation de 3 % par rapport à 2018. Le taux d'occupation des hôtels a même atteint les 57 % (le taux le plus élevé des 15 dernières années). En outre, le pays a été reconnu comme la meilleure destination en Amérique du Sud selon les World Travel Awards. Le principal magazine touristique allemand, le FVW, l'a classé comme la destination favorite des Allemands en Amérique en 2020 et le Wall Street Journal l'a considéré comme une destination tendance à visiter cette année.

En ce qui concerne la France, le taux de croissance moyen des arrivées en Colombie a été de 15 % au cours des 5 dernières années, avec une augmentation de 12,2% pour l'année 2019.

L'année 2020 a également débuté par des bonnes nouvelles. Le pays a remporté, pour la quatrième fois consécutive, le Global Big Day, le plus important concours d'observation d'oiseaux au monde. Les Webby Awards ont donné à Colombia.travel (le site officiel du tourisme du pays) le prix du meilleur site web de tourisme au monde. Puis finalement, pour l'Association internationale des congrès et conventions (ICCA), la Colombie fait toujours partie des 30 pays qui organisent le plus d'événements au monde.

La pandémie de Covid-19 a amené le pays à modifier ses plans et à entrer rapidement dans une phase d'isolement, au cours de laquelle il a élaboré une stratégie de réactivation de l'industrie appelée « Engagement envers la Colombie », chapeautée par le gouvernement colombien.

Dans ce contexte, plusieurs entreprises du secteur, dont la France est l'un de leurs principaux marchés, continuent activement leur travail de positionnement du pays à travers la préparation d'expériences touristiques pour ainsi prochainement les voyageurs français.

Le projet Secrets de Colombie en est l'exemple. À travers celui-ci, 13 hôtels-boutiques, situés dans diverses régions du pays et présentant un attrait pour le marché français, ont établi une stratégie visant à promouvoir des services uniques tels que des expériences de bien-être, les plages des Caraïbes ou les séjours dans des maisons coloniales.

La Colombie cherche à susciter la confiance du voyageur. C'est pourquoi, le pays a été le premier d'Amérique latine à lancer le label « Check in certifié, mesures de biosécurité contre le COVID-19 » pour le secteur avec le soutien de l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT). En plus de créer un environnement sûr pour les touristes et les consommateurs, ce label vise, entre autres, à minimiser les risques de contagion et à encourager le tourisme.

Pour sa part ProColombia, a développé une stratégie de communication, qui se trouve dans sa deuxième phase, et qui a pour but de déclarer au monde que « nous nous rencontrerons bientôt ». Une campagne qui vise à rappeler les incroyables expériences à vivre en Colombie et qui enregistre déjà plus de 75 millions de commentaires à travers le monde.

En termes de connectivité, depuis mars 2020, le gouvernement national met en des actions spécifiques à la relance de l'aérien à travers la récupération de sièges et fréquences des compagnies aériennes pour coordonner leur retour, évaluer leurs prochains plans promotionnels et les aider tout au long de la réactivation et de la réouverture.

Durante le second semestre 2020, ProColombia poursuivra la promotion du tourisme international sur ses divers marchés. Parmi les actions prévues, figure la participation dans divers salons du tourisme en Europe, et l'organisation de la Semaine Virtuelle de la Colombie en Europe entre le 19 et le 23 octobre, un espace qui vise à informer les ses partenaires clés sur ses actualités, ainsi qu'à créer un espace de rencontre entre les entreprises du tourisme européennes et colombiennes.

SOURCE ProColombia