ProColombia: investisseurs du monde entier se réuniront lors du Sommet sur l'investissement en Colombie

Plus de 200 projets dans des secteurs tels que l'infrastructure, la technologie, l'agro-industrie, l'énergie et le tourisme, entre autres, seront présentés lors du rassemblement virtuel qui se tiendra du 7 au 9 octobre.

MADRID, 1er octobre 2020 /PRNewswire/ -- Cette année, la sixième édition du Sommet sur l'investissement en Colombie aura lieu virtuellement et devrait attirer entre 1 200 et 1 500 participants. Plus de 550 investisseurs des marchés européens, asiatiques et américains participeront à plus de 1 000 réunions d'affaires.

L'événement, organisé conjointement par le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme et ProColombia, s'est imposé comme le rassemblement le plus important du pays quant à la création d'occasions d'investissement durables et responsables et à la promotion de projets dans des secteurs tels que l'infrastructure, le tourisme, l'énergie, l'agro-industrie et la technologie.

« Les investissements étrangers constituent l'un des outils indispensables de notre époque, car ils créent des possibilités d'emploi et contribuent à stimuler l'économie. Aujourd'hui, nous travaillons à promouvoir l'arrivée d'un plus grand nombre d'investisseurs et à faciliter l'adoption de nouveaux outils pour accroître ces flux et améliorer le climat des affaires. De plus, nous encourageons la création d'un bon environnement pour la relocalisation des entreprises qui cherchent à restructurer leurs chaînes d'approvisionnement et leurs rendements alors qu'elles quittent d'autres latitudes. Nous mettons également en place des mesures incitatives sectorielles et régionales », a déclaré José Manuel Restrepo, ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme.

« Le Sommet sur l'investissement en Colombie est un événement qui appuie la reprise économique du pays, ainsi qu'une occasion de concrétiser davantage d'investissements dans les régions, de créer des emplois de qualité, de transférer des technologies, de favoriser le développement et d'accroître la compétitivité, » a déclaré Flavia Santoro, présidente de ProColombia.

Le programme académique débutera le premier jour, soit le 7 octobre. Les 8 et 9 octobre, 7 tables rondes sectorielles auront lieu autour de secteurs comme la chimie et les sciences de la vie, l'infrastructure, le tourisme, la métallurgie, l'agro-industrie, l'énergie et l'industrie 4.0.

L'événement bénéficiera de la participation d'Ivan Duque, président de la Colombie, de ministres et de directeurs d'institutions gouvernementales, de cadres supérieurs d'entreprises nationales et étrangères, d'invités spéciaux et d'investisseurs internationaux souhaitant établir des activités commerciales en Colombie.

Lors de l'édition de 2019, le Sommet sur l'investissement en Colombie a donné lieu à dix annonces d'investissement, d'une valeur totale de plus d'un milliard de dollars américains, dans des projets liés à l'agro-industrie, aux infrastructures, aux produits chimiques et aux sciences de la vie, à l'énergie et aux fonds d'investissement.

Les investisseurs voulant participer à cet événement peuvent s'inscrire et obtenir de plus amples renseignements à l'adresse suivante: https://colombiainvestmentsummit.co.





SOURCE ProColombia