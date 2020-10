ProColombia: La Colombie cherche à réactiver son tourisme en se positionnant comme destination de voyage en Europe

Des entreprises du tourisme de 12 pays participeront, pour la première fois, à une réunion virtuelle avec plus de 50 acteurs de l'offre touristique colombienne. Cette semaine virtuelle offrira des espaces académiques, des conférences de haut niveau et des rencontres d'affaires individuelles permettant d'approfondir sur la nouvelle offre touristique du pays, ainsi que sur les prochaines étapes de la reprise de l'industrie, du point de vue du gouvernement, des compagnies aériennes, des tour-opérateurs et des hôtels.

MADRID, 19 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La Semaine virtuelle de la Colombie en Europe, qui se déroulera du 19 au 23 octobre, vise à positionner la Colombie comme destination touristique de premier ordre et à maintenir l'intérêt pour les expériences qu'elle offre. Il s'agira d'un espace organisé par ProColombia.

Une trentaine de tour-opérateurs et plus de vingt hôtels colombiens seront présents. De plus, l'on exposera l'offre de deux macro-régions de la destination : Medellin et Quindío puis Atlántico et San Andrés. Au cours des espaces académiques, des informations détaillées seront fournies sur les règlements de biosécurité qui régissent le tourisme en Colombie, le positionnement du marché en tant que destination de développement durable et les nouvelles incitations pour le secteur, grâce à l'intervention du vice-ministre colombien du tourisme, Julián Guerrero. Lors de la session d'ouverture, il sera accompagné par Gloria Guevara, PDG de World Travel & Tourism Council, Zurab Pololikashvili, secrétaire général de l'OMT et la présidente de ProColombia, Flavia Santoro.

Cet évènement sera aussi l'occasion où, dans le contexte actuel, l'expérience du voyageur sera abordée dans le cadre du panel sur la connectivité aérienne avec les représentants de Turkish Airlines, Air France-KLM, Avianca, Lufthansa, l'Aerocivil et l'Aéroport International El Dorado de Bogota, et modéré par Gilberto Salcedo, vice-président du tourisme de ProColombia. La perspective des voyagistes sera également prise en compte à travers l'intervention de Brett Tollman, PDG de The Travel Corporation, qui partagera sa vision sur l'avenir de l'industrie et du tourisme.

Reconnue comme une destination de premier plan au niveau mondial par les World Travel Awards, la Colombie promeut une politique de tourisme durable. Les propositions du nouveau tourisme MICE pour cette destination riche en expériences uniques, seront également abordées lors de cette semaine avec la participation de Travel Solutions, SITE Global et Sphere / MPI.

SOURCE ProColombia