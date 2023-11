PROCOMER partage les meilleures pratiques pour attirer les investissements en dehors de la grande région métropolitaine.

C'était l'agence officielle d'investissement présente à la réunion annuelle de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

L'objectif de cette réunion de 2023 était « Faire en sorte que les IED contribuent au développement durable et régional. »

SAN JOSÉ, Costa Rica, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Les 7 et 8 novembre de cette année, Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) a participé à la 8e réunion des Agences de promotion des investissements (API), un forum de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui vise à échanger des expériences et des meilleures pratiques en matière d'investissements directs à l'étranger (IDE) entre différents pays.

1 2

En tant qu'agence officielle de promotion des investissements au Costa Rica, PROCOMER participe au réseau des API, représentée par Laura López, directrice générale, et Mónica Umaña, directrice des investissements de l'institution.

Lors de cette 8e réunion du réseau des API, le thème « Faire en sorte que les IDE contribuent au développement durable et régional » a déclenché des discussions sur les défis et les opportunités actuels des IDE, le développement régional et la durabilité.

« Dans ce forum, nous attendons beaucoup de ce que nous pourrons offrir et rassembler en tant qu'agence nationale qui promeut l'investissement, en tirant parti des expériences et en partageant nos succès. PROCOMER fait un travail extraordinaire pour attirer et diversifier de nouvelles sources d'investissement qui touchent désormais aussi les collectivités à l'extérieur de la grande région métropolitaine. Il s'agit d'un développement pour l'ensemble du pays », a déclaré le ministre du Commerce extérieur, Manuel Tovar.

De son côté, Laura López, directrice générale de PROCOMER, a ajouté : « Pour l'Institution, il est d'une importance vitale de participer à ce forum, non seulement pour susciter des échanges d'expériences et connaître nos institutions homologues dans d'autres pays, mais aussi pour partager une nouvelle stratégie pour attirer les investissements axée sur la diversification des origines, des secteurs et des destinations pour avoir un impact sur toutes les régions du pays, ainsi que sur la proposition de valeur du Costa Rica pour les investisseurs. »

« La proposition de valeur de notre pays est solide, la durabilité en tant que facteur de différenciation étant un thème important de cette 8e réunion du réseau des API. Au premier semestre de cette année, les flux d'IDE affichent une croissance de 12 %, ce qui démontre l'efficacité de la proposition de valeur du pays, ainsi que la confiance que des centaines de multinationales continuent d'accorder au Costa Rica », a ajouté Laura López.

Dans le cadre de leur participation au réseau des API, Laura López et Mónica Umaña ont participé à des forums de discussion sur les stratégies nécessaires pour attirer les IDE dans les régions et améliorer leur impact sur le développement régional. Le renforcement de la main-d'œuvre locale comme dans le cas des investissements dans les usines de batteries ; le développement régional : une plongée en profondeur dans le rôle des API ; ainsi que le suivi et l'évaluation des investissements durables.

En 2016, avec le soutien du comité pour l'investissement de l'OCDE, le réseau des API a été créé pour réunir des représentants des agences de promotion de l'investissement et des décideurs politiques de l'OCDE afin de bénéficier de l'analyse de cette organisation, de partager leurs expériences et d'échanger les meilleures pratiques.

Les principaux objectifs du réseau des IPA sont :

Rassembler une communauté de professionnels de la promotion des investissements partageant les mêmes idées et souhaitant participer aux discussions et échanger leurs expériences.

Tirer parti de l'expertise de l'OCDE pour collecter, développer et utiliser les connaissances et les analyses sur la promotion de l'investissement et les sujets connexes.

S'engager avec la communauté élargie des décideurs politiques et des API, y compris ceux des régions et des pays non membres de l'OCDE.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2269569/1.jpg