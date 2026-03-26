Prodigy Technovations améliore son testeur et analyseur de protocole I3C, leader du secteur, en y ajoutant la prise en charge avancée des protocoles de niveau application NVMe-MI, SPDM et PLDM

BENGALURU, Inde, 26 mars 2026 /PRNewswire/ -- Prodigy Technovations Pvt. Ltd, une entreprise leader dans le domaine des solutions d'analyse et de validation de protocoles, a annoncé des améliorations apportées à son outil d'analyse et d'exercice de protocoles I3C PGY-I3C-EX-PD, en ajoutant la prise en charge de protocoles de gestion de haut niveau de plus en plus utilisés dans les plateformes informatiques modernes.

This video showcases the enhanced PGY-I3C-EX-PD with a new UI and added support for NVMe-MI, SPDM, PLDM, and MCTP over I3C. Engineers can now validate both transport and application-layer protocols, enabling efficient testing of platform management, security, and device communication in AI, DDR5, CXL, and high-performance computing systems. Speed Speed Prodigy Technovations présente une nouvelle interface utilisateur pour son PGY-I3C-EX-PD, améliorant la convivialité pour la validation de protocoles I3C et de couches d'application complexes. Grâce à la prise en charge de NVMe-MI, SPDM et PLDM, les ingénieurs pourront désormais valider plus efficacement la gestion de la plateforme, la sécurité et la communication des périphériques dans les systèmes d'IA, de HPC et de calcul de nouvelle génération.

Au fur et à mesure que les systèmes évoluent pour prendre en charge les charges de travail d'intelligence artificielle, le calcul à haute performance, la mémoire DDR5 et les plates-formes CXL, l'interface I3C s'impose comme l'épine dorsale de la gestion des plates-formes et de la communication entre les appareils. Le PGY-I3C-EX-PD amélioré permet aux ingénieurs de valider les protocoles de la couche application sur I3C, notamment MCTP, NVMe-MI, SPDM, et PLDM.

Ces protocoles permettent des fonctions essentielles telles que la découverte des appareils, la surveillance télémétrique, la mise à jour des microprogrammes, l'authentification et la communication sécurisée entre les systèmes informatiques de la prochaine génération. En prenant en charge la validation des protocoles de transport I3C et des protocoles de niveau supérieur, le site PGY-I3C-EX-PD aide les ingénieurs à accélérer le développement et à améliorer la fiabilité.

« La croissance de l'infrastructure de l'IA et des plateformes de calcul à haute performance modifie la façon dont les appareils communiquent et gèrent l'intelligence du système », a déclaré Godfree Coelho, fondateur et PDG de Prodigy Technovations. « L'I3C devient une interface importante pour la gestion des plates-formes à travers les serveurs, le stockage et les sous-systèmes de mémoire. Grâce à ces améliorations, les ingénieurs peuvent valider à la fois le protocole I3C et les protocoles de gestion qui en découlent. »

Le PGY-I3C-EX-PD fournit une plateforme pour l'exercice de protocole, la génération de trafic, le décodage de protocole et l'analyse d'erreur, permettant aux ingénieurs de tester des scénarios réels pendant le développement. Elle peut fonctionner en tant que contrôleur I3C, cible ou contrôleur secondaire, ce qui permet une validation sur plusieurs architectures.

La solution prend également en charge l'émulation du contrôleur I2C et de la cible, ce qui permet de tester les environnements hybrides I2C/I3C courants dans les conceptions modernes de SoC. Des fonctions telles que l'injection d'erreurs, les tests de marge, le déclenchement de protocoles et la capture de flux continu aident les ingénieurs à valider la communication et la robustesse du système.

Caractéristiques principales de PGY-I3C-EX-PD

Supporte I3C v1.0, v1.1, v1.1.1, et v1.2

Emulation du contrôleur I3C, de la cible et du contrôleur secondaire

Prise en charge de l'émulation du contrôleur I2C et de la cible

Débit de données de 1 Hz à 12,5 MHz

Analyse du protocole pour SDR, HDR-DDR, HDR-TSL, HDR-TSP, et HDR-BT traffic

Prise en charge de MCTP, NVMe-MI, SPDM et PLDM

Injection d'erreurs

Prise en charge de plusieurs systèmes d'exploitation : Windows, MACos et Linux

Prix et disponibilité

La version améliorée de PGY-I3C-EX-PD est disponible immédiatement. Pour obtenir une évaluation ou des informations sur les prix, veuillez contacter [email protected].

À propos de Prodigy Technovations

Prodigy Technovations est un fournisseur de premier plan de solutions innovantes d'analyse de protocoles pour les technologies courantes et émergentes, notamment PCIe, UFS, eMMC, SD, SDIO, UHS-II, I3C, RFFE et SPMI, aidant les ingénieurs à valider des conceptions matérielles complexes.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=XAsznLXlmUw

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2939957/Prodigy_Technovations_UI.jpg

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