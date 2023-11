L'entreprise présentera des solutions telles que des emballages unitaires, des plateaux pour aliments frais et des emballages pour le commerce électronique ou le foodservice, qui répondent aux exigences d'un secteur axé sur la réduction de l'impact environnemental.

VALENCIA, Spain, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Hinojosa consolide encore sa présence en France avec sa première participation au salon Prod&Pack, qui réunira les principaux acteurs de l'industrie des produits emballés du 21 au 23 novembre.

Prod&Pack : Hinojosa présentera ses nouveaux emballages durables

Hinojosa présentera une large gamme de solutions d'emballage conçues pour répondre aux tendances actuelles du secteur et donc à ses clients et prospects. L'une de ces tendances est la croissance du nombre de consommateurs qui optent pour des emballages ayant moins d'impact sur l'environnement. Les préoccupations quant à la pollution causée par le plastique à usage unique ne cessent de croître chez les Français, qui s'engagent de plus en plus en faveur de la protection de l'environnement.

Solutions d'emballage durables et innovantes

Les barquettes Halopack feront partie des produits présentés. Il s'agit d'un système d'emballage alimentaire durable qu'Hinojosa et ASV Packaging produisent en exclusivité sur la péninsule ibérique et en France. Halopack est la solution aux barquettes en plastique pour les aliments frais et ultra frais conditionnés sous atmosphère modifiée (MAP) ou sous vide (SKIN).

Sans oublier les barquettes thermoscellées, l'une des meilleures solutions, et des plus durables, aux traditionnelles barquettes en plastique pour les fruits et légumes. Ces barquettes, recyclables à 100 % et permettant d'éliminer jusqu'à 95 % de plastique, offrent une personnalisation dans tous les formats et peuvent être utilisées dans les machines d'emballage des barquettes en plastique sans besoin de modifications mécaniques, ce qui maintient l'efficacité de la chaîne d'assemblage.

La nouvelle ligne Foodservice, la gamme pionnière d'emballages primaires 100 % recyclables et respectueux de l'environnement en fin de vie pour les boissons et les plats préparés, sera également présente au stand d'Hinojosa.

Emballage pour le commerce électronique

En France, 80 % des internautes effectuent des achats en ligne, ce qui représente un marché de 41,8 millions de personnes. Cela a représenté 14,1 % des ventes au détail dans le pays l'année dernière, c'est pourquoi il est nécessaire de développer de nouveaux emballages durables spécifiquement pour ce type de commerce.

Au Prod&Pack, Hinojosa présentera ses solutions intégrales d'emballage pour le commerce électronique, qui combinent les besoins et les enjeux de la chaîne d'approvisionnement avec les préférences des consommateurs tout en minimisant l'impact environnemental.

Les emballages d'Hinojosa pour la vente en ligne sont également adaptés aux produits et offrent des fonctionnalités telles que des réglages manuels de hauteur, un montage facile avec fond automatique, une protection antivol ainsi que des systèmes d'ouverture qui facilitent les retours.

Hinojosa mise sur le marché français

Hinojosa Packaging Group mise sur le marché français, où il opère à travers sept sites de production depuis l'accord de prise de participation conclu en juillet dernier avec ASV Packaging.

Une équipe d'experts de l'entreprise sera présente au stand D116.E115 du Prod&Pack afin d'offrir aux clients français une gamme élargie et unique de solutions d'emballage et de technologies d'impression pour l'agriculture, les produits de grande consommation, l'agroalimentaire et le commerce électronique. Ces solutions s'étendent des emballages unitaires aux emballages et présentoirs publicitaires en passant par les barquettes pour les aliments frais ou encore les pots.

