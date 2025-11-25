Profiltek lance de nouvelles collections qui renforcent son leadership en matière de design et de personnalisation de l'espace douche

Profiltek réinvente l'espace douche avec ses nouvelles collections Versátil et Brisse





VALENCE, Espagne, 25 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Profiltek, entreprise espagnole leader dans le design et la fabrication de parois et receveurs de douche, présente ses nouvelles collections Versátil et Brisse, avec lesquelles elle affirme sa stratégie de croissance en misant sur l'innovation, le design et la personnalisation comme moteurs clés de développement.

Ces nouveautés reflètent la nouvelle orientation de la marque, qui propose des solutions plus adaptables, fonctionnelles et émotionnelles pour transformer l'expérience de l'espace de bain. Avec un design unique, une fabrication nationale et un engagement fort en faveur de la durabilité et de la qualité, la marque consolide sa position de référence dans le domaine de la salle de bains en Europe.

Par ailleurs, l'entreprise traverse une phase clé de croissance, au cours de laquelle elle continue de consolider sa présence sur des marchés comme la France et le Portugal, tout en élargissant progressivement son rayonnement vers d'autres pays européens.

Après le lancement de Versátil et la récente présentation de Brisse, Profiltek élargit considérablement son portefeuille et prépare 2026 sous le signe de l'innovation, avec de nouveaux produits qui seront dévoilés dans la prochaine édition du catalogue.

Versátil, une solution avant-gardiste et unique sur le marché

Versátil, ce nouveau produit phare de l'année est le fruit de l'évolution de l'emblématique gamme Arcoíris Plus. Ce nouveau lancement a été récompensé par des prix internationaux tels que l'European Product Design Award et l'iF Design Award.

Parmi les principales innovations de la collection, on distingue le système de fermeture magnétique étanche exclusif et breveté, basé sur une technologie à trois aimants tripolaires. Cette solution, avant-gardiste et unique au niveau international , garantit une fermeture parfaitement hermétique, préserve les composants et prolonge la durée de vie du produit, en cohérence avec la philosophie de durabilité défendue par la marque.

Disponible en deux versions, Versátil Plus, qui se distingue par une présence visuelle affirmée grâce à son imposante poignée XL, et Versátil Lite, une option minimaliste, légère et adaptable à différents styles et besoins. Fabriquée en verre de 6 ou 8 mm et proposée avec de multiples finitions de profil, cette collection arrive sur le marché avec une première sélection de modèles battants et pliables .

Brisse, minimalisme et polyvalence pour 2026

La deuxième grande innovation signée Profiltek est sa collection Brisse, dévoilée dans une version fixe avec profilé. Cette collection se démarque non seulement par son design et son minimalisme, mais aussi par l'intégration de matériaux et de finitions de haute qualité, gages d'une grande durabilité.

Parallèlement, l'équipe de designers de Profiltek travaille sur la version battante de Brisse, une solution à charnière en acier qui sera déclinée en plusieurs versions, répondant aux besoins d'un marché qui apprécie à la fois l'innovation et l'adaptabilité.

Dans cette dynamique, la société poursuit le développement de nouveaux lancements qui verront le jour avec l'arrivée du nouveau catalogue 2026, notamment un modèle innovant à pivot coulissant, élargissant les possibilités de design et de fonctionnalité de sa gamme de parois de douche.

La personnalisation et l'expérience client : la marque de fabrique de Profiltek

Au-delà du produit, l'offre de Profiltek met l'accent sur un processus de production entièrement internalisé, avec un département dédié au design, des solutions sur mesure, un conseil professionnel et une garantie de pièces détachées jusqu'à 10 ans. Cette approche garantit une maîtrise absolue de la qualité, de l'innovation et de la réactivité face au marché, permettant ainsi à l'entreprise de s'imposer comme une référence européenne dans le domaine de la salle de bains.

« Nous nous démarquons en proposant des solutions parfaitement adaptées à chaque espace, en accompagnant le client dès le départ et en soignant chaque détail », explique Francisco Montolio, directeur général de l'entreprise. Cette philosophie se reflète dans le nouveau slogan de la marque, Designed for Feeling, qui met en avant la dimension émotionnelle de l'espace de bain en tant que lieu de bien-être.

De plus, avec les nouvelles collections Versátil et Brisse prévues pour 2025, accompagnées de modernisations et de nouvelles finitions à venir dans les prochains mois, Profiltek renforce sa position de leader dans le domaine de la salle de bains sur mesure.

À propos de Profiltek

Profiltek, leader du design et de la fabrication de parois et receveurs de douche sur mesure depuis 1989, s'affirme comme la référence en matière de personnalisation des espaces de douche. L'entreprise, partenaire stratégique de grands groupes européens, œuvre continuellement à l'amélioration de l'expérience client.

L'ensemble du processus se déroule dans ses installations de plus de 30 000 m², garantissant une traçabilité totale, une qualité maximale et une personnalisation inégalée. Experte des espaces de douche sur mesure, la société propose un catalogue comprenant plus de 20 millions de combinaisons possibles.

L'expérience acquise au cours de trois décennies consacrées au design et à la production de produits pour l'espace douche positionne PROFILTEK comme l'une des entreprises phares du secteur de la salle de bains. Dans un secteur compétitif et spécialisé, l'entreprise reste en constante évolution, relevant de nouveaux défis et concrétisant de nouveaux rêves, poursuivant ainsi son chemin vers l'excellence.

LIEN VERS LES PHOTOS DE LA COLLECTION VERSÁTIL ET BRISSE

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2826033/Profiltek_BRISSE_Collection.jpg