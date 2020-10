Profitez de la diffusion en direct de spectacles à la maison avec un éclairage synchronisé grâce à l'appareil « Home Sync Light » développé par Rhizomatiks et Evixar

TOKYO, 26 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Rhizomatiks Co., Ltd. et Evixar Inc., tous deux basés à Tokyo, ont codéveloppé l'appareil « Home Sync Light » permettant de profiter de la diffusion en direct de spectacles chez soi avec un éclairage synchronisé. Les deux entreprises ont testé l'appareil lors de la représentation spéciale au « Festival P.O.P (Perfume Online Present) » qui s'est tenu le lundi 21 septembre (jour férié).

- Home Sync Light

L'appareil Home Sync Light émet de la lumière qui se synchronise avec les sons diffusés avec une grande précision, et ce afin d'agrémenter l'expérience de la diffusion en direct à la maison. Les lumières LED synchronisées avec les productions vidéo en direct, les éclairages, les lasers et autres se répandent dans toute la pièce, rendant l'expérience visuelle de la diffusion en direct plus immersive.

Habituellement, les appareils portables LED sans fil sont utilisés dans la production de spectacles en direct. Bien que davantage de personnes regardent désormais des spectacles en direct en diffusion en continu depuis chez elles en raison de la pandémie de COVID-19 qui restreint les événements avec un public nombreux, la synchronisation de ces appareils LED avec des spectacles en direct est compliquée et limitée pour le visionnage à domicile. Il est généralement nécessaire de configurer l'appareil et d'installer une application sur les smartphones pour activer la synchronisation ou d'accéder à une page Web spécifique pour le visionnage en diffusion en continu.

Home Sync Light se sert de la communication acoustique « Another Track (R) » mise au point par Evixar pour synchroniser le son sur l'appareil seul. Les utilisateurs ont simplement besoin d'allumer leur appareil et de le placer là où ils peuvent entendre le son de la diffusion pour que la LED se mette à clignoter automatiquement en synchronisation avec la musique. En outre, la synchronisation ne prend qu'une seconde environ, même si l'utilisateur commence le visionnage en cours de route. De plus, la plate-forme de diffusion en continu n'est pas limitée, car aucune application spécifique pour smartphone ou page Web spéciale est nécessaire pour la communication avec l'appareil. La communication acoustique permet aux utilisateurs de profiter exactement du même éclairage que sur place, même en diffusion en direct lorsque la représentation en direct a lieu simultanément avec la diffusion en ligne après la pandémie, ce qui renforce le sentiment d'unité.

Bien que cet appareil ait été conçu avec des bandes LED enroulées autour d'un corps cylindrique, il peut être employé de diverses façons à la maison, par exemple, en le plaçant tel quel comme un pied de lampe ou en l'étirant pour le disposer autour du moniteur. Son design peut être complètement remodelé tout en conservant la configuration du circuit interne.

Au cours des démonstrations, la diffusion en direct distribuée par ABEMA, niconico Live, U-NEXT et LINE LIVE-VIEWING a été regardée à près de 80 endroits au Japon dans différentes conditions de réseau confirmant que la synchronisation était parfaite et que l'appareil améliorait considérablement l'immersivité de la diffusion en direct.

À l'avenir, Rhizomatiks et Evixar envisagent d'étendre cet appareil à la production de concerts et d'événements, et ils sont donc actuellement à la recherche de partenaires commerciaux.

YouTube : https://youtu.be/z5SwSouk9ws

- Another Track (R)

Les entreprises ont mis à niveau la version de la communication acoustique « Another Track (R) » pour s'adapter à l'ère de la nouvelle normalité. Auparavant, elle ne pouvait être utilisée qu'avec des services de diffusion en continu par l'intermédiaire de bandes haute fréquence, mais la nouvelle version améliorée a éliminé ces restrictions, permettant la communication acoustique pour tous les services de distribution. Le nouveau Another Track (R) est compatible avec la compression et les réductions de portée effectuées pendant la diffusion en continu et la diffusion simultanée sur plusieurs canaux (télévision et de nombreux services de diffusion en ligne). De plus, comme il est disponible comme plug-in VST pour la génération de signaux du côté émetteur, il peut également être utilisé pour la diffusion en ligne dans OBS Studio. Le côté récepteur prend en charge les cartes de module, mais aussi les formats de bibliothèque compatibles avec les applications pour smartphones.

- Festival P.O.P (Perfume Online Present)

Le festival P.O.P (Perfume Online Present), organisé dans le cadre de la quatrième partie du projet de clôture de l'année anniversaire de « Perfume, 15e et 20e anniversaire avec vous tous », est le premier festival en ligne de Perfume. Il a eu lieu le 21 septembre 2020 pour célébrer le 15e anniversaire des débuts du groupe et le 20e anniversaire de sa création.

https://perfume-popfes.jp/

Pour en savoir plus, consultez le site :

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202010165833-O1-aNG1Vyi4.pdf

