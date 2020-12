Programme d'assistance de l'UE et de l'IFRC: ESSN. Une campagne montre comment l'aide financière permet aux réfugiés en Turquie de reprendre le contrôle de leur vie

ANKARA, Turquie, BERLIN et GENÈVE, 9 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Une campagne digitale qui met en relation des réfugiés inspirants et talentueux en Turquie avec des influenceurs dans toute l'Europe, comme le cuisinier Ryan Milstein, a été lancée aujourd'hui par la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (IFRC). La campagne met en lumière les passions et les rêves de quatre jeunes réfugiés - un chanteur, une cuisinière, un footballeur et un coureur de parkour - qui reprennent le contrôle de leur vie grâce au plus grand programme humanitaire de l'Union européenne (UE).

La carte IFRC ESSN aide les réfugiés en Turquie

La Turquie compte actuellement près de quatre millions de personnes déplacées - la plus grande population de réfugiés au monde. Environ 3,6 millions d'entre eux sont des Syriens qui ont fui la guerre qui a dévasté leur pays.

Les quatre réfugiés qui participent à la campagne sont soutenus par l'Emergency Social Safety Net (ESSN) - le filet de sécurité sociale d'urgence - qui est financé par l'UE et mis en œuvre par l'IFRC et le Croissant-Rouge turc, en partenariat avec le Gouvernement de la République de Turquie. Il apporte un soutien financier aux réfugiés vulnérables en Turquie qui ont du mal à joindre les deux bouts.

Au travers de l'ESSN, environ 1,8 million de réfugiés vulnérables - pour la plupart en provenance de Syrie - reçoivent de petits paiements mensuels par carte de débit. Cette aide financière régulière leur permet de payer ce dont ils ont le plus besoin, comme la nourriture, le loyer, le transport et les médicaments. Une allocation trimestrielle supplémentaire est fournie, en fonction de la taille de la famille, avec des paiements spéciaux pour ceux qui ont besoin de soins supplémentaires. Ce soutien financier donne aux familles la dignité de choisir et leur permet d'éviter qu'elles recourent à des mécanismes d'adaptation négatifs, tels que retirer les enfants de l'école pour qu'ils apportent de l'argent à la maison ou s'endetter davantage. Grâce à l'ESSN, les familles reprennent le contrôle de leur vie et, en fin de compte, le pouvoir d'être elles-mêmes.

La campagne digitale #powertobe (le pouvoir d'exister), lancée dans cinq pays - Autriche, Espagne, France, Roumanie, et Turquie - vise à sensibiliser aux défis auxquels sont confrontées les personnes fuyant les conflits, en les présentant comme des individus ayant des passions et des talents.

Dans la campagne, Davud, Amal, Bilal et Hamad parlent de leurs passions, de leurs rêves et des défis qu'ils ont à relever alors qu'ils reconstruisent une nouvelle normalité en Turquie. "Je n'ai rien apporté avec moi de Syrie. Nous sommes seulement venus avec nos âmes. La cuisine m'aide à oublier le monde extérieur. L'argent, que je reçois grâce à la carte, m'aide à subvenir aux besoins de mes enfants", dit Amal.

Dans le cadre de cette campagne, les quatre jeunes réfugiés rencontrent les influenceurs en ligne et discutent de leurs passions communes dans des messages vidéo, des appels et des clips sur téléphone portable à hauteur des yeux. La campagne se déroulera du 8 décembre 2020 au 4 janvier 2021.

Pour toute demande d'interview concernant la campagne, veuillez contacter :

À Berlin : Alice von Schroeder

[email protected]

+49 176 391 26 486

IFRC à Genève : Nathalie Perroud

[email protected]

+41 79 538 14 71

Pour les demandes d'interviews concernant l'ESSN en Turquie :

IFRC : Corrie Butler

[email protected]

+90 539 8575198

ECHO (Protection civile et opérations d'aide humanitaire européennes) :

Lisa Hastert

[email protected]

+90 5334125663

Pour plus d'informations:

Pour plus d'informations sur la campagne digitale ESSN, visitez le site https://powertobe.ifrc.org/fr.

Par ailleurs, des vidéos de la campagne et des photos de relations publiques peuvent être téléchargées à partir de Dropbox : https://cutt.ly/lhzy6gg.

En France, la campagne met en scène Amal, ainsi que la rencontre digitale entre Amal et Ryan Milstein.

Partagez la campagne sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag : #powertobe

Influenceurs

France

Ryan Milstein , cuisinier

Espagne

Antonio Orozco , musicien

, musicien Phosky, coureur de parkour

Turquie

Idil Yazar , cuisinière

, cuisinière Hamit Altıntop, joueur de football

Roumanie

Feli, musicienne

Autriche

Alex Schauer , coureur de parkour

Personnes bénéficiant de l'aide de l'ESSN

Amal / cuisinière

Amal a sa propre chaîne YouTube et publie régulièrement des vidéos de cuisine avec de délicieuses recettes. Pour la campagne digitale #powertobe, elle prépare du houmous - sans ail et avec beaucoup de tahini, qui est son plat préféré. Elle parle de la cuisine avec Idil de Turquie et Ryan de France. Cette mère de trois enfants utilise l'aide mensuelle qu'elle reçoit au travers de l'ESSN principalement pour acheter de la nourriture. La cuisine lui permet de se retirer dans un monde qui lui est propre et lui ouvre de nouvelles possibilités après avoir abandonné ses études en Syrie : Amal aimerait ouvrir un jour son propre restaurant.

Bilal / joueur de football

La grande idole de Bilal est Ronaldo. Il ne comprend toujours pas pourquoi le célèbre joueur de football est passé du Real Madrid à la Juventus. Le rêve de Bilal est de jouer pour le Real Madrid ou pour le club de football turc Beşiktaş. Lorsqu'il est arrivé en Turquie en provenance de Syrie, il n'avait que neuf ans. Sa famille utilise l'allocation de l'ESSN principalement pour le loyer. Bilal vit à Istanbul et s'entraîne sur les petits terrains de football de son quartier. Son frère, Mahmoud, est toujours avec lui. En ligne, il échange des clips avec Hamit de Turquie. Bien sûr, il ne s'agit que d'une seule chose : le football.

Davud / coureur de parkour

Davud aime toutes sortes de sports, en particulier le parkour. Parfois, il pratique l'équilibre et les sauts périlleux sur des matelas dans le salon familial. Mais il préfère s'entraîner en plein air. Dans la vidéo de la campagne, Davud montre son mouvement préféré, le "bargainer" ("le marchandage"), sur un terrain de jeu. Davud vit avec ses parents et ses frères à Istanbul depuis qu'il a fui la Syrie. Il utilise l'allocation de l'ESSN, entre autres, pour acheter des tickets de bus et un petit déjeuner quotidien sur le chemin de l'école. Dans les vidéos avec Alex d'Autriche et Phosky d'Espagne, il parle des meilleurs endroits pour pratiquer le parkour.

Hamad / chanteur

Hamad aime chanter des chansons d'amour dans toutes sortes d'endroits - à la maison, en plein air, avec des amis. Le fait de chanter l'aide à surmonter ses problèmes. Hamad a fui la Syrie pour se réfugier en Turquie. L'allocation de l'ESSN l'aide à acheter les choses qui sont les plus importantes pour lui. Il échange des clips sur son téléphone portable avec Feli de Roumanie et Antonio d'Espagne et répète également certaines de leurs chansons, en arabe bien sûr. Pourquoi la musique est-elle si importante pour lui ? Pour Hamad, c'est clair : la musique est la nourriture de l'âme.

Influenceurs

France / Ryan Milstein / cuisinier

Ryan est l'un des trois fondateurs du collectif de cuisine La Main Noire. Les trois jeunes se sont rencontrés à Melbourne, la capitale des brunchs et des cafés modernes. Après avoir parcouru plusieurs continents, toujours à la recherche de nouvelles expériences et d'inspiration, ils sont retournés ensemble à Paris et ont fondé La Main Noire, un collectif spécialisé dans la culture des cafés et des brunchs. Leurs ambitions : apporter de nouvelles idées et de nouveaux produits sains, délicieux et innovants, pour ravir la scène des cafés parisiens.

https://www.instagram.com/la.main.noire

Espagne / Antonio Orozco / musicien

Antonio Orozco, né à Barcelone en 1972, fils d'un couple d'ouvriers sévillans, est un auteur-compositeur-interprète espagnol. À l'âge de 15 ans, il achète sa première guitare et commence à composer des chansons. Il a remporté plusieurs prix tels que le "Premio Ondas", et son succès lui a permis de se produire aux États-Unis et dans toute l'Amérique latine. https://www.instagram.com/antoniorozco10

Espagne / Phosky / coureur de parkour

Phosky est un athlète espagnol de parkour et membre du célèbre GUP's (Galizian Urban Project), avec lequel le mouvement parkour a eu une influence durable et mondiale auprès de ses amis espagnols. Les mouvements de Phosky se caractérisent par leur fluidité, leur variété et leur style unique. Outre les projets internationaux, il donne également des ateliers, comme à l'Académie ParkourONE à Berlin, sur les différentes approches, philosophies et communautés de parkour. https://www.instagram.com/phoskygup

Turquie / Hamit Altıntop / joueur de football

Hamit Altıntop, né en 1982 à Gelsenkirchen, est un ancien footballeur professionnel et joueur national turc qui a connu une brillante carrière internationale. Son frère jumeau Halil a également été footballeur professionnel et joueur national turc. Depuis le 1er juin 2019, Hamit est membre du conseil d'administration de la Fédération turque de football et bénévole pour le Centre allemand de don de moelle osseuse DKMS. En 2010, il a fait de la publicité dans tout le pays sur des affiches sur le don de cellules souches. https://www.instagram.com/hamitaltintopofficial

Turquie/ Idil Yazar / cuisinière

Née en 1985 et élevée aux États-Unis, Idil a combiné son expérience professionnelle et sa formation culinaire avec sa passion pour la cuisine en ligne. En 2015, elle a ouvert sa chaîne de cuisine sur YouTube, qui est devenue l'une des plus grandes chaînes alimentaires avec plus de 600 recettes publiées et 700'000 abonnés.

https://www.instagram.com/idilyazar

Roumanie / Feli Donose / musicienne

Felicia Donose, plus connue sous le nom de Feli, est une chanteuse et compositrice roumaine qui est devenue célèbre grâce à sa participation au spectacle roumain "The Voice" en 2012. Contrairement à d'autres pop stars, Feli aime montrer son côté réservé et sans fioritures sur son compte Instagram, ce qui la rend particulièrement sympathique et accessible.

https://www.instagram.com/felidonoseofficial

Autriche / Alex Schauer / coureur de parkour

Alex est un coureur professionnel et un athlète de parkour autrichien. Il travaille comme acteur, créateur de contenu, réalisateur et cascadeur. La vie d'Alex tourne autour de la découverte de nouveaux chemins et de possibilités que personne n'a jamais explorés auparavant. Grâce à ses nombreux voyages, Alex sait exactement ce que signifie être dans un environnement étranger. Son ouverture d'esprit et sa volonté de franchir les frontières font de lui un grand ambassadeur de l'ESSN.

https://www.instagram.com/alexxschauer

Video - https://mma.prnewswire.com/media/1361064/IFRC_ESSN.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1361055/IFRC_ECHO_ESSN_French_Logo.jpg

SOURCE IFRC - ECHO - Project: ESSN