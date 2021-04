Promateris a reçu une subvention de l'AEE et de la Norvège pour la production de matières premières biodégradables et compostables

L'investissement s'inscrit dans le cadre du projet intitulé « Bio-based circular solutions to decarbonize the local economy ». Cette initiative, qui s'appuie sur des solutions circulaires en vue de décarboner l'économie locale, est d'une valeur de plus de 1,65 million d'euros. Le projet est soutenu par une subvention de 744 000 euros octroyée par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège par l'intermédiaire de l'AEE et du mécanisme financier norvégien 2014-2021, dans le cadre du programme relatif à la croissance des PME en Roumanie. Le projet est développé en partenariat avec la société norvégienne BioBag.

La nouvelle division Bio Compounds commencera la production de BioMateris en 2022, une matière première utilisée dans la production d'emballages compostables. La Roumanie étant l'un des principaux producteurs de produits agricoles de l'Union européenne, Promateris vise à encourager le développement d'une bioéconomie locale forte et une utilisation efficace des ressources naturelles, et à y participer.

Par ailleurs, l'intégration des chaînes agricoles locales permet aux fabricants d'emballages biosourcés et compostables de réduire leur empreinte carbone et de créer une économie circulaire locale plus forte.

BioMateris est le résultat d'investissements continus dans le département R&D de l'entreprise, et le fruit de plusieurs partenariats avec des instituts de recherche. BioMateris sera utilisé pour développer des produits pour les industries suivantes : agriculture (paillis), commerce de détail et HoReCa (emballage alimentaire), gestion des biodéchets (doublures de poubelle), etc. Promateris est forte d'une tradition de plus de 50 ans dans la fabrication de composés à base de polymères techniques et spéciaux, une expérience qui profitera fortement au développement de cette nouvelle division.

Promateris est l'un des principaux fabricants européens de produits et solutions durables pour l'économie circulaire. Avec plus de 60 ans d'histoire dans la fabrication d'emballages, Promateris a acquis un leadership régional et une expertise de fabrication de pointe en génie chimique.

Promateris Group investit dans le développement de produits et de solutions d'emballage durables pour l'économie circulaire, la R&D et les solutions pour les produits en fin de vie. L'entreprise exploite également une usine dédiée à la fabrication de composés spéciaux pour des applications techniques. Ses bureaux commerciaux lui permettent d'être présente à Bucarest, Valence et Athènes. Elle est en outre active dans plus de 20 pays et sur 3 continents par l'entremise de distributeurs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1487807/promateris_group.jpg

SOURCE Promateris