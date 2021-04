Firma Promateris získala grant od Evropské unie a Norska na výrobu biologicky odbouratelných a kompostovatelných obalových materiálů

Tato investice je součástí projektu s názvem „Bio-based circular solutions to decarbonize the local economy (Biologická řešení pro dekarbionizaci místní ekonomiky)" s celkovými náklady 1,65 milionů Euro. Tento projekt v letech 2014 – 2021 podpořila Evropská unie spolu s norskými fondy (tzv. Norský finanční mechanismus) grantem ve výši 744 000 Euro. Finanční prostředky kromě Norska poskytly také Lichtenštejnsko a Island, a to v rámci Programu „růstu a podpory malých a středních rumunských firem." Projekt je realizován ve spolupráci s norskou firmou BioBag.