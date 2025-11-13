Promenade dans la ville natale de Jiro Taniguchi - Un voyage à travers Kurayoshi inspiré d'un quartier lointain

Où Manga et la gastronomie s'entremêlent : Une promenade intemporelle dans la ville de Kurayoshi

KURAYOSHI, Japon, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- La ville de Kurayoshi (préfecture de Tottori), connue au Japon sous le nom de "Kura-shi Yoshi" - ce qui signifie "une ville où il fait bon vivre" - est une ancienne ville-château tranquille de la préfecture de Tottori, où les entrepôts traditionnels aux murs blancs bordent encore les rues.

Cette ville nostalgique attire à nouveau l'attention du monde entier grâce à A Distant Neighborhood, le manga internationalement reconnu de Jiro Taniguchi.

Kurayoshi City, Tottori Prefecture, Japan

L'histoire d'un homme qui retourne dans son enfance à Kurayoshi a touché des lecteurs du monde entier et a été adaptée en 2010 dans un film coproduit par la France, la Belgique et l'Allemagne, salué comme "un chef-d'œuvre de la nostalgie japonaise".

En 2025, Kurayoshi brillera à nouveau comme un "quartier lointain" pour les voyageurs. Le musée préfectoral d'art de Tottori, qui ouvrira ses portes le 30 mars 2025, marquera le début d'une nouvelle expérience culturelle immersive dans toute la ville, centrée sur trois programmes de premier plan inspirés par l'univers de A Distant Neighborhood.

De novembre à décembre 2025, les visiteurs pourront découvrir le monde de Taniguchi à Kurayoshi à travers les mangas, l'art, la gastronomie, l'architecture, l'artisanat et la nature.

Le projet est organisé par l'ASBL Mirai en collaboration avec Meitetsu World Travel, Inc.

Site officiel pour des informations détaillées sur les programmes d'expérience :

http://kurayoshi-experience.com/

Introduction et informations sur les ventes des trois programmes

① Visite à pied : Découvrez le manga Un quartier lointain

Les rues historiques de Kurayoshi, bordées d'entrepôts blancs et de ponts en pierre, évoquent des scènes du manga de Taniguchi.

Guidés par des personnes liées à l'artiste, les participants explorent l'histoire et la culture de la ville avant de rejoindre l'exposition nocturne spéciale au musée d'art préfectoral de Tottori (inscription séparée requise).

Date : Dimanche 7 décembre 2025

Prix : 90 000 ¥ (taxes incluses, par adulte ou enfant)

Pour connaître le point de rencontre, l'itinéraire et les modalités de vente, veuillez consulter l'URL suivante : https://www.mwt.co.jp/web-inbound/shinjuku/kurayoshi_guidedtour/

② Jiro Taniguchi Reproduction Art Exhibition - Une nuit spéciale où Anime et musée s'entremêlent

Ce programme exclusif d'une nuit propose une exposition privée des œuvres d'art reproduites de Jiro Taniguchi au musée d'art préfectoral de Tottori.

Avec les commentaires du conservateur, les invités peuvent profiter de son art raffiné et d'un dîner spécial - une expérience disponible uniquement ce soir-là.

Date : Dimanche 7 décembre 2025

Prix : 15 000 ¥ (taxes incluses, par adulte ou enfant)

Pour connaître le point de rencontre, l'itinéraire et les modalités de vente, veuillez consulter l'URL suivante : https://www.mwt.co.jp/web-inbound/shinjuku/tottori_art_exhibition/

③ Une expérience gastronomique inspirée d'un quartier lointain

La nouvelle expérience "Gastronomy Hopping" permet aux visiteurs d'apprécier les saveurs et la culture locales de Kurayoshi tout en explorant son héritage manga.

Grâce à un carnet de tickets, les visiteurs peuvent déguster des plats inspirés de l'œuvre de Taniguchi et découvrir A Distant Neighborhood à travers les saveurs et l'atmosphère.

Période de vente et de validité : 1er novembre - 31 décembre 2025

Prix : 6 000 ¥ (taxes incluses, par adulte ou enfant)

Vente de billets Lieu : Coup ! la Café (2571 Higashinakamachi, Kurayoshi, Préfecture de Tottori)

Heures : 9:00 AM – 5:00 PM

Fermé : Les jeudis

Langues prises en charge : Japonais / Anglais / Français

Il s'agit d'un "voyage sensoriel à travers le temps et les saveurs", sur les traces de "A Distant Neighborhood".

Demandes de renseignements

Planification et fonctionnement : Meitetsu World Travel, Inc. (succursale de Shinjuku)

Téléphone : +81-3-3343-0631

Adresse électronique : [email protected]

Contact : Koichi Ito

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2820880/kurayoshi_photo.jpg