Promontory Therapeutics étend à la France l'essai de phase 2 du PT-112 dans le traitement du cancer de la prostate métastatique résistant à la castration

Premiers patients traités sous la direction de Karim Fizazi, docteur en oncologie, Gustave Roussy, Paris

NEW YORK, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Promontory Therapeutics Inc., une société pharmaceutique en phase clinique qui développe des approches immunogéniques à base de petites molécules dans le domaine de l'oncologie, a étendu sa présence clinique à la France. Cette semaine, la société a traité ses quatre premiers patients en France – à Gustave Roussy et à l'Hôpital d'Instruction des Armées (HIA) Bégin à Paris – dans le cadre de l'essai clinique de phase 2 en cours sur son principal candidat thérapeutique, le PT-112, chez des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC) à un stade avancé (identifiant http://ClinicalTrials.gov : NCT02266745).

L'étude de preuve du concept de phase 2, ouverte et multicentrique, a pour objectif de caractériser le rapport bénéfice-risque et de sélectionner le schéma posologique optimal pour le développement pivot du PT-112, conformément au projet Optimus de la FDA. En plus de la preuve du concept par des résultats de sécurité et d'efficacité chez des patients métastatiques en phase avancée, l'étude vise à générer des données de soutien significatives par une recherche corrélative, par exemple sur l'activation immunitaire par le PT-112 en monothérapie, et en examinant les réductions des cellules tumorales circulantes.

En France, l'étude est dirigée par le chercheur principal, le Dr Karim Fizazi, médecin oncologue à Gustave Roussy et professeur d'oncologie à l'Université Paris-Saclay. Elle est réalisée à Gustave Roussy et à l'HIA Bégin, ce dernier étant dirigé par la docteure en oncologie Carole Helissey, les deux premiers des dix sites français qui recruteront des patients pour l'étude. Promontory prévoit de faire participer jusqu'à 109 patients au total à l'étude.

« Le Dr Fizazi est un leader mondial dans le domaine du cancer de la prostate et, sous sa direction, nous sommes enthousiastes á l'idée de traiter des patients atteints de mCRPC en France et de mieux comprendre l'impact potentiel du PT-112 sur ces patients en phase avancée de mCRPC et qui ont actuellement peu d'options pour une thérapie de prolongation de vie », a déclaré Johan Baeck, docteur en médecine, chef du département médical de Promontory Therapeutics.

« Nous sommes très heureux de commencer à traiter en France des patients atteints d'un cancer de la prostate avancé et métastatique, dans le cadre de l'essai clinique de phase 2 en cours sur le PT-112 », a ajouté le Dr Fizazi. « D'après les premières données, le PT-112 a le potentiel d'offrir une forme prometteuse d'activation immunitaire à ces patients qui ne disposent généralement pas d'options d'immunothérapie efficaces à ce jour. »

À propos du PT-112

Le PT-112 est la première petite molécule conjuguée au pyrophosphate en développement clinique dans le domaine de l'oncologie. Le PT-112 présente de nombreux avantages, notamment sa tolérance et son inhibition de la biogenèse ribosomale (RiBi) qui entraînent la mort cellulaire immunogène (ICD) par la libération de motifs moléculaires associés aux dommages (DAMP) qui se lient aux cellules dendritiques et conduisent au recrutement de cellules effectrices immunitaires en aval dans le micro-environnement de la tumeur. Le PT-112 est un inducteur très puissant de cette forme immunologique de mort cellulaire cancéreuse. En outre, le PT-112 possède une propriété connue sous le nom d'ostéotropisme, c'est-à-dire la propension du médicament à atteindre ses concentrations les plus élevées dans certaines zones de l'os, ce qui en fait un candidat pour le traitement des patients atteints de cancers qui prennent naissance dans l'os ou s'y métastasent. La première étude sur le PT-112 chez des êtres humains a mis en évidence un profil de sécurité intéressant et des réponses durables pour les patients ayant reçu un traitement préalable lourd. Les données ont été publiées dans eClinicalMedicine, qui fait partie de The Lancet. L'étude combinée de phase 1b sur l'augmentation de la dose de PT-112 avec l'inhibiteur du point de contrôle PD-L1 avelumab dans les tumeurs solides a fait l'objet d'une mini-présentation orale lors du congrès virtuel de l'ESMO 2020 et de la cohorte de confirmation de dose de phase 2a chez des patients atteints de cancers du poumon autres qu'à petites cellules (NSCLC) lors de l'ESMO I-O 2022. L'étude de phase 1 chez des patients atteints de myélome multiple récidivant ou réfractaire présentée à l'ASH 2020 est la troisième étude de phase 1 achevée du PT-112. Le développement de la phase 2 en monothérapie est en cours dans le mCRPC, comme détaillé dans une présentation par affiche d'un essai en cours à l'ASCO GU 2023, et comprend également l'étude de preuve du concept de phase 2 dans les tumeurs épithéliales thymiques dans le cadre du CRADA formel de l'entreprise avec le NCI. Les données intermédiaires de l'étude du NCI ont été publiées à l'ASCO 2023.

À propos de Promontory Therapeutics

Promontory Therapeutics Inc. est une société pharmaceutique privée en phase clinique qui se spécialise dans l'immunothérapie par petites molécules. Les données cliniques générées par trois études de phase 1 ont démontré une activité anticancéreuse en monothérapie et en association, ainsi qu'un profil de tolérance intéressant, et deux études de phase 2 sur le PT-112 sont en cours. Les travaux de recherche et développement de l'entreprise ont été menés aux États-Unis, en Europe et en Asie. La société a également parrainé l'étude clinique complète du PT-112 en combinaison avec l'inhibiteur PD-L1 avelumab, et a un essai actif de phase 2 en cours avec le NCI utilisant le PT-112 dans les tumeurs épithéliales thymiques où le PT-112 a reçu la désignation de médicament orphelin.

