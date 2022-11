Proscenic met en lumière ses deux nouveautés lors du Black Friday

Son aspirateur balai intelligent et sa friteuse à air

PARIS, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Proscenic, fabricant d'appareils électroménagers intelligents fondé en 2013, gère l'intégralité du processus, en passant de la R&D, par la fabrication, à la vente de ses produits. Aujourd'hui, la société développe plus de 20 références différentes disponibles dans plus de 60 pays, dont des aspirateurs balais intelligents, des friteuses à air, des aspirateurs robots ou encore des purificateurs d'air.



Et c'est à l'occasion du prochain Black Friday que Proscenic va mettre en avant ses deux nouveautés qu'elle a lancé avec succès en moins d'un an : son aspirateur balai intelligent le WashVac F20 et sa friteuse à air T22. Elle proposera aux consommateurs des promotions allant jusqu'à -50%.

L'aspirateur balai intelligent Proscenic WashVac F20 proposé à -30%

Le WashVac F20, nouvel aspirateur balai multi-surfaces sans fil connecté, combine aspiration, nettoyage et lavage, et est capable d'aspirer l'eau et la poussière. Pratique et parfait pour nettoyer sa maison sans avoir besoin de le remplir ou de le recharger.

La friteuse à air Proscenic T22 proposée à -30%

La Proscenic T22 est une friteuse sans huile à tiroir qui permet de cuisiner pour 3 à 4 personnes grâce à sa capacité de 5 litres et sa puissance de 1500 W. Compatible Wi-Fi, elle peut être connectée à un smartphone ainsi qu'aux appareils intégrant Alexa.

Proscenic a d'ailleurs souhaité donner plus de temps aux internautes, et proposera ses offres Black Friday en avant-première à partir du 18 novembre, et ce, jusqu'au 28 novembre, date du Cyber Monday, sur les sites e-marchands Amazon, Cdiscount ou encore Darty.

