PROTÉGÉS, PRÊTS ? BOUGEZ ! LA ROCHE-POSAY, PARTENAIRE DE LA GRANDE CAUSE NATIONALE 2024, LANCE SA TOURNÉE DES PLAGES !

LEVALLOIS-PERRET, France, 19 juin 2024 /PRNewswire/ -- Partenaire de la Grande Cause Nationale 2024, La Roche-Posay, marque du Groupe L'Oréal, première marque de soins dermo-cosmétiques prescrite en France1, organise cet été une grande tournée des plages.

L'objectif ? Aller à la rencontre du grand public pour sensibiliser aux bienfaits de la pratique sportive en plein air, mais sous haute protection… Solaire ! La pratique d'une activité physique et sportive, bien protégé du soleil, est le réflexe santé à adopter.

BOUGE 30 MINUTES CHAQUE JOUR !

Faire bouger les Français 30 minutes chaque jour, c'est l'ambition que s'est donnée le Gouvernement qui a fait de l'activité physique sa Grande Cause Nationale pour 2024.

La sédentarité est un facteur de risque majeur de maladies non transmissibles (MNT) ainsi que la quatrième cause principale de décès prématurés dans le monde2.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que les personnes ayant une activité physique insuffisante ont un risque de décès majoré de 20 % à 30 %3 par rapport à celles qui sont suffisamment actives. Le mouvement est en effet l'antidote à la sédentarité, décrite comme une « véritable bombe sanitaire » aux effets dévastateurs sur la santé physique et psychique.

Cette Grande Cause Nationale 2024, impulsée par Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, dont le message clé est « Bouge 30 minutes chaque jour ! », poursuit 3 objectifs :

Mettre le sport au cœur des politiques publiques ;

Mobiliser tous les acteurs du sport et toutes les forces vives du pays pour renforcer le rôle sociétal du sport ;

Inciter les Françaises et les Français à pratiquer davantage et ancrer dans la conscience collective ce marqueur fort : 30 minutes d'activité physique et sportive par jour.

Pour en savoir plus : grandecause-sport.fr

L'ACTIVITÉ PHYSIQUE : VECTEUR FONDAMENTAL DE BIEN-ÊTRE ET DE SANTÉ

Le corps humain est conçu pour le mouvement. L'activité physique est intrinsèquement liée à son équilibre, et ce depuis la toute petite enfance. Outre le développement optimal d'une architecture musculo-squelettique solide, le sport et l'activité physique ont de multiples avantages. Elle permet de lutter contre le stress, renforcer la confiance en soi, générer du lien social et bien sûr de vivre en meilleure santé et plus longtemps.

Or, nos modes de vie nous éloignent du mouvement, nous rendant ainsi de plus en plus sédentaires. On estime ainsi que :

95 % des adultes en France sont exposés à un risque sanitaire par manque d'activité physique ou par trop de temps passé assis. 4

sont exposés à un risque sanitaire par manque d'activité physique ou par trop de temps passé assis. 80 % des 11-17 ans sont en-dessous des seuils d'activité physique recommandés par l'OMS 2020. 3

66 % des adolescents font face à un risque sanitaire préoccupant du fait de la combinaison entre la trop grande inactivité et la dépendance aux écrans.3

BOUGER DEHORS, C'EST ENCORE MIEUX ! MAIS TOUT EN PROTÉGEANT SA PEAU DU SOLEIL !

Passer du temps à l'extérieur aide à réduire le taux de cortisol et améliore ainsi l'état psychique et émotionnel. Il a en effet été démontré que toute activité physique pratiquée en extérieur, apparaissait plus facile que lorsqu'elle était pratiquée en salle, avec plus de motivation à la clé. Pour pratiquer du sport en toute sérénité en plein air, il est indispensable de protéger sa peau des effets nocifs des UV, en appliquant notamment une protection solaire adaptée sur les zones exposées. Il est donc recommandé d'utiliser des produits avec une protection solaire à large spectre, qui protège à la fois des UVA et des UVB avec un indice élevé (SPF50).

PROTÉGÉS, PRÊTS ? BOUGEZ ! LA TOURNÉE DES PLAGES LA ROCHE-POSAY AVEC ANTHELIOS

Lancée le 16 juillet à La Baule (44) et jusqu'au 19 Août 2024, une unité mobile La Roche-Posay Anthelios, labellisée Grande Cause Nationale 2024, fera la tournée des plages sur 13 étapes, passant par les côtes de la Manche, de l'Océan Atlantique et de la Méditerranée. L'objectif : promouvoir l'activité sportive auprès du grand public et les sensibiliser à la prévention solaire de façon ludique.

Spécialement conçu pour accueillir des visiteurs, l'espace à l'intérieur du bus propose divers ateliers autour de ces deux sujets. A travers cette expérience immersive et éducative, les participants pourront apprendre en s'amusant par le biais de jeux, vidéos, conseils pratiques.

BIENVENUE A BORD DU BUS DES PLAGES LA ROCHE-POSAY !

Programme des activités à l'intérieur du bus :

Espace de sensibilisation à l'activité physique ou sportive régulière par le biais de chiffres clés et de témoignages en vidéo

Test au dynamomètre pour évaluer son état de santé général et donner des idées pratiques pour se mettre en mouvement au quotidien

Atelier de réalité virtuelle avec découverte de différents sports en immersion

Atelier quiz sur tablettes sur les thèmes du sport et du soleil

Espace prévention solaire et démonstration de l'engagement La Roche-Posay

Challenge vélos, dont un pouvant être actionné avec les bras

VOUS AVEZ BIEN 30 MINUTES ? C'EST LE MOMENT DE BOUGER !

Programme des activités à l'extérieur du bus :

Parcours sportif avec des exercices facilement reproductibles à la maison.

Stand photo avec un podium sportif

Jeu du soleil géant pour apprendre à adopter les bons réflexes lors d'une exposition au soleil

Tente « Protection solaire » pour découvrir nos produits solaires Anthelios et protéger la peau des participants contre les méfaits du soleil

Mur interactif multisports pour bouger de manière ludique

https://www.laroche-posay.fr/grandecause-sport

"LA PROTECTION SOLAIRE, C'EST TOUS LES JOURS"

Pris à temps, 99% des cancers de la peau peuvent être traités (5)

La tournée des plages La Roche-Posay fait partie d'un dispositif global de la marque autour du sport et de la prévention solaire. En collaboration avec une trentaine de sportifs, dont le tennisman Jannik Sinner (numéro 1 mondial), ambassadeur international de la marque, La Roche-Posay s'engage à démocratiser la photoprotection quotidienne lors de la pratique d'une activité physique ou sportive.

La Roche-Posay soutient depuis plus de 10 ans la Semaine de Prévention et de la Sensibilisation au dépistage ciblé des cancers de la peau organisée par le Syndicat National des Dermatologues-Vénérologues (SNDV). En collaboration avec des dermatologues et des oncologues, la marque a développé une brochure d'information pour sensibiliser le grand public au risque du mélanome.

La Roche-Posay forme également des équipes officinales des pharmacies à la méthode ABCDE de dépistage des lésions cutanées, à la prévention des risques de photosensibilisation, aux molécules photo-sensibilisantes et à l'importance d'une protection solaire adéquate.

La marque sensibilise également les consommateurs au risque de mélanome grâce à des campagnes d'information sur les réseaux sociaux et sur son site internet, laroche-posay.fr, qui propose des conseils de dermo-cosmétique accessibles à tous, émanant de dermatologues.

« Notre mission chez La Roche-Posay est de sensibiliser au danger des UV et éduquer à l'enjeu de la protection solaire.

Précurseur en matière de recherche sur la photoprotection, La Roche-Posay s'engage depuis 25 ans pour développer des produits à la fois efficaces et sensoriels pour lutter contre les dangers des UV au quotidien car la protection solaire, c'est tous les jours !

Pour faire de la protection solaire un réflexe santé et bien-être, La Roche-Posay sillonnera les plages cet été en France avec sa tournée 'Protégés, Prêts ? Bougez !' pour sensibiliser le grand public à deux enjeux majeurs : la lutte contre la sédentarité et la protection solaire. Un double message de santé publique fort et engageant : bouger régulièrement et protéger sa peau du soleil pour limiter le risque de cancer cutané. C'est tout l'engagement des Laboratoires La Roche-Posay, dans le cadre de ce partenariat pour la Grande Cause Nationale 2024 ».

Santiago Flipo, Directeur Général La Roche-Posay France

A propos de La Roche-Posay :

La mission de La Roche-Posay est d'offrir des solutions dermo-cosmétiques pour les peaux sensibles. Créée en 1975, la marque est présente dans plus de 60 pays. Elle propose une gamme de soins quotidiens adaptés à chaque type de peau, favorisant de bonnes pratiques de soins dermo-cosmétiques. Les produits contiennent notamment l'eau thermale des sources La Roche-Posay, riche en sélénium. Ils sont développés selon une charte de formulation stricte avec un nombre minimal d'ingrédients et sont soumis à des tests cliniques rigoureux pour vérifier leur efficacité, même sur les peaux sensibles.

Pour en savoir plus sur La Roche-Posay, visitez le site : www.laroche-posay.fr

Vous pouvez aussi flasher le QR code suivant :

