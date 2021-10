PRS IN VIVO dévoile sa nouvelle identité de marque "Behaviour First" (le comportement avant tout)

Brisant les conventions en matière de branding dans le milieu des études de marché, la nouvelle identité de PRS IN VIVO a été conçue pour lui donner l'apparence d'une marque moderne, tout en conservant l'héritage de l'entreprise en tant que pionnière des études consommateur basées sur le comportement. Dirigée par les co-PDG Karen Gombault et Olivier Blanchet , PRS IN VIVO travaille avec les plus grandes marques internationales de produits de grande consommation et de la distribution, et utilise des techniques avancées dont les sciences comportementales, la biométrie, ou encore l'Intelligence Artificielle et le Machine Learning pour aider ses clients à comprendre, prédire et influencer le choix des consommateurs.

Au cours de la dernière décennie, les études de marché ont été fortement impactées par les nouvelles technologies. Si la collecte d'informations sur les consommateurs est devenue plus rapide et plus facile, la quantité de données est également devenue écrasante pour des organisations qui ne disposent pas toujours ni de l'infrastructure, ni de l'expertise nécessaires pour les analyser et vraiment les comprendre. En combinant des décennies d'expérience en sciences comportementales et les techniques digitales les plus à la pointe, PRS IN VIVO aide les entreprises à voir à travers toutes ces données pour obtenir une compréhension plus profonde du vrai comportement des consommateurs. Ils appellent cette approche "The Human Advantage™" (l'avantage humain).





"PRS IN VIVO libère le potentiel des sciences comportementales dans les études de marché depuis des décennies", a déclaré Olivier Blanchet, CEO du groupe PRS IN VIVO. "Alors qu'une grande partie du monde des études s'est concentrée sur la production de données rapide et bon marché, nous avons toujours donné la priorité à la nécessité d'aller plus en profondeur et de donner aux entreprises de véritables insights sur les consommateurs."

La nouvelle marque de PRS IN VIVO incarne ces qualités. Elle est la lentille qui permet de rendre net un amas de points diffus, représentant la capacité de l'entreprise à voir à travers la complexité et à fournir une orientation claire dans un monde de données désordonnées. La palette de couleurs vives et le guide de style incarnent la diversité des personnes et la richesse des connaissances comportementales de l'entreprise, tandis que deux nouvelles polices de caractères équilibrent humanité et élégance, innovation et précision.



"La beauté de la collaboration avec Elmwood, c'est qu'ils se sont rapidement concentrés sur nos racines de pionners comme un tremplin pour remettre en question l'aspect froid et corporate du branding dans notre secteur ", a déclaré Matt Michaud, Chief Creative Officer chez PRS IN VIVO. "Ils ont fait ce qu'ils font le mieux : nous pousser à être audacieux et à aller plus loin. Je pense que les résultats parlent clairement d'eux-mêmes. "

"Il y a très peu, voire aucun institut d'études aujourd'hui qui ressemble et agit comme une marque moderne", a déclaré Greg Taylor, Chief Provocation Officer chez Elmwood. "La nouvelle identité de PRS IN VIVO bouscule cette convention, en rapprochant le monde de la marque de celui de l'insight, et en capturant parfaitement leur capacité à combler la tension entre l'automatisation et l'expérience humaine."

A propos de PRS IN VIVO

PRS IN VIVO (une société du groupe BVA) aide les professionnels du marketing à améliorer les expériences Shopper et Consommateur. L'entreprise opère depuis New York, Londres, Paris, Genève, Milan, Shanghai et Singapour et travaille dans plus de 50 pays à travers le monde. Nous sommes spécialisés dans l'application des sciences comportementales pour aider les entreprises à prévoir et à influencer les choix des consommateurs et à stimuler la croissance des marques.





Nous menons des études consommateur dans le monde entier; nous utilisons les meilleures technologies pour tirer parti de nos décennies d'expérience, de notre expertise en matière de catégories et de produits et des sciences comportementales, afin d'aider nos clients à améliorer le marketing de leurs marques et de leurs produits, et à obtenir de meilleurs résultats pour leur business.





Nous nous engageons à aider nos clients à réussir grâce à la passion et à l'engagement de nos équipes, à notre engagement envers le partenariat et à nos solutions fiables, éprouvées, innovantes et agiles.

A propos d'Elmwood

Elmwood est un cabinet de conseil en design international qui a des bureaux à Londres, New York et Singapour. Nous avons plus de 30 ans d'expérience et comptons parmi nos clients GSK, Heineken, Danone et Mars. Nous pensons que la tension est au cœur des marques puissantes. Nous exploitons son énergie, transformant son potentiel en un design transformateur.

