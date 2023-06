Publication du Consensus de Guangzhou sur la protection des villes historiques et culturelles : Créons un nouvel avenir avec l'histoire et transmettons notre histoire aux générations futures

GUANGZHOU, Chine, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Le 19 juin, le Consensus de Guangzhou sur la protection des villes historiques et culturelles, qui incarne le consensus sur le développement de qualité des villes historiques et culturelles de Chine, a été publié lors du Sommet sur la protection et le développement de la ville historique et culturelle de Guangzhou axé sur la nouvelle vitalité de la ville historique.

Plus de 200 académiciens, experts et représentants des médias, venus de Nankin, de Jiujiang, de Zhangzhou, de Yangzhou, de Langzhong, de Foshan, de Zhongshan et de nombreuses autres villes chinoises historiques et culturelles, se sont réunis à l'occasion du sommet, et ont proclamé aux côtés des représentants de Guangzhou : Travaillons ensemble pour explorer une nouvelle voie pour le bien-être de la population grâce au soutien mutuel et au progrès commun. Créons un nouvel avenir avec l'histoire, et transmettons notre histoire aux générations futures !

Le Consensus a indiqué que pour comprendre la Chine d'aujourd'hui, il faut d'abord comprendre son histoire. Guangzhou, capitale commerciale millénaire et port d'origine de la route de la soie maritime, est la porte sud de la Chine vers le monde. C'est la ville d'un opéra cantonais mélodieux et de coutumes locales caractéristiques, et la montagne Baiyun et la Rivière des Perles sont les lieux emblématiques où la population locale n'a cessé de poursuivre ses rêves maritimes au cours des deux mille dernières années. Avec un esprit pionnier, Guangzhou a transformé le modèle urbain de « la montagne Baiyun et de la Rivière des Perles » en un nouveau cadre de « montagne, eau, ville, terres agricoles et mer ». Simultanément, elle a établi un mécanisme systématique, novateur et fructueux pour la protection de la ville historique, favorisant un environnement inspirant pour faire progresser la civilisation chinoise.

Le Consensus souligne qu'au cours des quatre dernières décennies, la protection des villes historiques et culturelles de Chine a été constamment encouragée. Les vestiges culturels sont préservés et rendus « vivants », et les anciens quartiers historiques commencent à prospérer, insufflant une nouvelle vigueur et une nouvelle vitalité dans la vieille ville... Avec un état d'esprit novateur et après de nombreux rebondissements, nous avons emprunté la voie du succès et obtenu des résultats fructueux. Pourtant, il reste de nombreux nouveaux défis à relever.

Le Consensus préconise de faire du bien-être de la population un point de départ et un objectif final, de faire de la ville une ville natale mémorable pour ses habitants, de poursuivre le développement par la protection et de promouvoir la protection par le développement. Protéger les villes historiques et culturelles implique de sauvegarder les gènes et le sang de la nation chinoise et raconter les histoires de la ville historique implique de raconter les histoires de la Chine et ainsi de suite.

Selon le responsable du Bureau municipal de la planification et des ressources naturelles de Guangzhou, au cours des dernières années, Guangzhou a renforcé son leadership en matière de planification, mis en place le célèbre plan de protection et d'urbanisme de la ville historique pour 2035, promu la participation de toute la société à la protection et au développement, formulé un plan d'action quinquennal pour la protection des villes célèbres, promu vigoureusement l'activation du patrimoine historique et culturel, en encourageant la construction de villes numériques et de villes intelligentes, et tenu compte de la préservation des vieilles villes et de la construction de nouvelles villes. Tout en héritant et en perpétuant la sagesse traditionnelle de la construction et de l'art architectural de Lingnan et en s'efforçant de s'intégrer aux nouvelles caractéristiques de l'époque, Guangzhou encouragera l'innovation, attachera de l'importance à l'utilisation des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux et des nouveaux procédés, et adhèrera à la connexion entre la protection des villes célèbres et le renouvellement organique.

