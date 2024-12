Puy du Fou Éditions lance son premier magazine jeunesse : Le Panache

LES EPESSES, France, 5 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Référence mondiale du spectacle vivant, le Puy du Fou raconte sur scène des histoires spectaculaires et émouvantes, inspirées de la grande Histoire. A travers Puy du Fou Éditions, sa filiale spécialisée dans l'édition de romans et magazines jeunesse, le Puy du Fou prolonge cette intuition dans le champ de la lecture illustrée.

Pour visualiser le communiqué de presse multimedia, rendez-vous sur:

https://www.multivu.com/puy-du-fou-editions/9306751-fr-son-premier-magazine-jeunesse-le-panache

Mockup Le Panache © Puy du Fou Editions

Avec la création de son magazine jeunesse mensuel, Le Panache, Puy du Fou Éditions veut offrir aux jeunes générations des récits légendaires spectaculaires, pleins de surprises et d'émotion.

Le Panache s'adresse aux enfants de 8 à 13 ans, en proposant chaque mois des contenus originaux et inédits pour donner à ses jeunes lecteurs le goût des splendeurs du patrimoine français.

Des fictions illustrées, une bande dessinée originale dont chaque numéro propose un nouvel épisode, des rubriques passionnantes sur l'histoire, l'art, la géographie … Le Panache trace en lettres d'or un imaginaire collectif incarné par des personnages attachants et des aventures hautes en couleur.

Avec l'édition, le Puy du Fou élargit son rayonnement à de nouveaux territoires d'expression artistique.

Après le lancement en 2022 de Puy du Fou Films, une filiale dédiée à la production cinématographique et audiovisuelle, Puy du Fou Éditions ouvre une nouvelle voie, en empruntant un nouveau langage artistique, celui de l'édition destinée à la jeunesse.

« La vocation de Puy du Fou Éditions, par ce nouveau magazine, est de faire découvrir et aimer les richesses du patrimoine français, dans son histoire, ses paysages, sa culture, son art de vivre », explique Nicolas de Villiers, président du Puy du Fou.

Un magazine jeunesse pour les 8-13 ans

Le Panache sera une revue destinée aux enfants de 8 à 13 ans. Ce magazine mensuel destiné à faire découvrir les richesses de la France aux enfants offrira un contenu varié de grande qualité pour susciter l'émerveillement, développer l'imagination et faire aimer les splendeurs du patrimoine français.

Chaque mois, Le Panache proposera à ses jeunes lecteurs plus de 60 pages de voyage imagé, avec une fiction imaginée par un auteur jeunesse reconnu, et illustrée par un dessinateur de talent, une bande dessinée inédite, publiée par épisodes de huit pages, des rubriques documentaires pour découvrir la France et sa culture (histoire, géographie, littérature, art, gastronomie, etc.).

L'autrice à succès Gwenaële Barussaud aux commandes du Panache

Pour diriger ce journal, Puy du Fou Éditions a fait appel à l'une des autrices jeunesse les plus reconnues : Gwenaële Barussaud. Sa série Célestine, Petit rat de l'opéra, publiée chez Albin Michel Jeunesse, s'est vendue à plus d'un million d'exemplaires et a été traduite dans plusieurs langues. Gwenaële Barussaud est également connue pour ses romans qui mettent en scène des enfants dans l'Histoire : Les Demoiselles de l'Empire (Mame), Les Lumières de Paris (Fleurus), Léo (Rageot) — Grand prix du roman historique jeunesse.

« Chacun de mes romans constitue pour moi un rendez-vous privilégié avec la jeunesse. Avec le Panache, ce rendez-vous devient mensuel pour entretenir chez les enfants le goût de la lecture et leur offrir des histoires qui sont des passeports pour la vie », déclare la rédactrice en chef du Panache.

Le Panache, dont le premier numéro paraitra en avril 2025, est déjà disponible en pré-abonnement sur le site internet (www.puydufoueditions.com) de Puy du Fou Éditions, pour un tarif de 67€ / an.

Service presse du Puy du Fou : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2573562/Puy_du_Fou_Editions.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2573561/Puy_du_Fou_Editions_Logo.jpg