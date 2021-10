PUZZLE X fait passer les technologies des matériaux frontaliers au niveau supérieur à Barcelone

La première édition se tiendra sur le site de Gran Via en même temps que le Congrès mondial de la Smart City Expo et Tomorrow.Mobility. Cet événement de trois jours réunira des leaders d'opinion dans les domaines de l'innovation, de la science des technologies profondes, de la durabilité, de l'industrie et de l'investissement technologique. Le lauréat du prix Nobel, Konstantin Novoselov, Pablo Rodríguez, ambassadeur de [X], la Moonshot Factory de Google, Andrés De León, PDG d'Hyperloop Transportation Technologies, et Carolina Aguilar, PDG et cofondatrice d'INBRAIN Neuroelectronics, figurent parmi les principaux intervenants. L'événement sera également diffusé en direct via la plateforme numérique PUZZLE X pour ceux qui ne peuvent pas y assister en personne.

Les startups de Frontier Materials dans les domaines de la biotechnologie, de la nanoélectronique et des applications du graphène exposeront leurs produits et se présenteront devant un panel international d'investisseurs de la Silicon Valley à l'Europe et à l'Asie lors des sessions d'investisseurs X-BIT Showcase et X-PITCH. En outre, l'événement sera doté d'une animation graphique en temps réel afin de communiquer visuellement les concepts clés qui émergeront lors des discours-programmes et des discussions de groupe.

Les blocs de construction de demain

Les matériaux pionniers et avancés, y compris les matériaux quantiques, les matériaux de faible dimension, les matériaux 2D comme le graphène et les composites intelligents, ont un impact considérable sur des secteurs tels que l'énergie, la mobilité, les soins de santé, la construction, l'électronique, le textile et la connectivité, entre autres, et constituent donc d'excellents outils pour orienter l'innovation vers un impact sociétal. Pour atteindre cet objectif, PUZZLE X se concentrera sur quatre SDG chaque année et en 2021, il s'agira du SDG 3, Bonne santé et bien-être ; du SDG 9, Industrie, innovation et infrastructure ; du SDG 11, Villes et communautés durables ; et du SDG 13, Action pour le climat.

PUZZLE X Venture

Soutenu par le ministère espagnol de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme, le gouvernement de Catalogne et le conseil municipal de Barcelone, l'AMPT s'associe au MWCB pour créer un écosystème innovant afin d'accélérer le développement de jeunes entreprises proposant des solutions évolutives à l'échelle mondiale. PUZZLE X Venture Barcelona sera le premier centre entrepreneurial au monde pour les entreprises de la technologie profonde des matériaux, faisant de Barcelone l'épicentre des matériaux de frontière et des ODD.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1665738/Fira_de_Barcelona_PUZZLE_X.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona