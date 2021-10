O PUZZLE X leva as tecnologias dos materiais avançados ao próximo nível em Barcelona

A primeira edição será realizada no recinto da Gran Via, juntamente com o Smart City Expo World Congress e a Tomorrow.Mobility. O evento de três dias contará com líderes de opinião em inovação, ciência de deep tech, sustentabilidade, investimento na indústria e na tecnologia. O laureado com o Prémio Nobel, Konstantin Novoselov; Pablo Rodríguez, embaixador da [X], a Moonshot Factory da Google; Andrés de León, CEO da Hyperloop Transportation Technologies; e Carolina Aguilar, CEO e co-fundadora da INBRAIN Neuroelectronics estão entre os principais oradores. O evento também será transmitido em direto através da plataforma digital PUZZLE X para aqueles que não podem estar presentes.

Startups de materiais avançados nas áreas da biotecnologia, nanoeletrónica e aplicações de grafeno irão expor os seus produtos e fazer apresentações a um painel internacional de investidores oriundos desde Silicon Valley até à Europa e à Ásia, na mostra X-BIT e nas sessões para investidores X-PITCH. Além disso, o evento contará com a facilitação gráfica em tempo real para comunicar visualmente os principais conceitos emergentes durante as discussões da temática dominante e do painel.

Os elementos básicos do futuro

Materiais fronteiriços e avançados, incluindo materiais quânticos, materiais de baixa dimensão, materiais 2D como grafeno e compostos inteligentes, têm um grande impacto em setores como a energia, a mobilidade, os cuidados de saúde, a construção, a eletrónica, os têxteis e a conectividade, entre outros, e portanto, são ferramentas excelentes para orientar a inovação para o impacto social. Para alcançar este objetivo, o PUZZLE X centrar-se-á em quatro ODS todos os anos. Em 2021, será o ODS 3, Saúde de qualidade; o ODS 9, Indústria, inovação e infraestruturas; o ODS 11, Cidades e comunidades sustentáveis; e o ODS 13, Ação climática.

Empreendimento PUZZLE X

Apoiada pelo Ministério da Indústria, Comércio e Turismo espanhol, pelo Governo da Catalunha e pelo Conselho Municipal de Barcelona, a AMPT está a estabelecer parcerias com a MWCB para criar um ecossistema de empreendimentos para acelerar startups inovadoras com soluções escaláveis à escala global. O PUZZLE X Venture Barcelona será o primeiro centro empresarial do mundo para empresas de materiais de Deep Tech, estabelecendo Barcelona como o epicentro dos materiais avançados e dos ODS.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1665738/Fira_de_Barcelona_PUZZLE_X.jpg

Logótipo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg

SOURCE Fira de Barcelona