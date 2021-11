PUZZLE X l'Innovation Frontier Materials : Des imprimantes de tissus humains aux vélos purificateurs d'air et au béton de graphène

BARCELONE, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Des tissus humains imprimés en 3D, des purificateurs d'air qui purifient l'air lorsqu'on fait du vélo, et des tissus qui se chauffent eux-mêmes pour suivre les paramètres de la santé et du corps. Ce sont quelques-unes des innovations de pointe qui seront présentées et discutées lors de la première édition de PUZZLE X, la nouvelle initiative axée sur l'utilisation de Materials Deep Tech pour construire un avenir plus durable pour l'humanité. Organisé à Barcelone du 16 au 18 novembre par la Fira de Barcelona, l'Advanced Material Future Preparedness Taskforce (AMPT) et Mobile World Capital Barcelona, l'événement vise à suivre l'innovation Frontier Materials pour relever les plus grands défis de la société, conformément aux Objectifs de développement durable des Nations Unies.