Inovações de materiais avançados da PUZZLE X: de impressoras de tecido humano a bicicletas purificadoras do ar e betão reforçado com grafeno

O setor da construção também beneficia das propriedades do grafeno. A Versarien irá debater as vantagens de um betão reforçado com grafeno com propriedades mecânicas melhoradas, como a resistência flexional, que também reduziu as emissões de CO 2 durante a sua produção.

A Arevo, que está a reinventar a forma como as peças compostas são fabricadas para a produção e escala, desenvolve produtos ultrafortes e ultraleves. As inovações em exibição incluem a primeira fibra de carbono contínua do mundo, uma cadeira de descanso feita por encomenda que estará no palco da PUZZLE X e uma bicicleta impressa em 3D.

A imprimir um novo mundo

, a PUZZLE X irá apresentar empresas que combinam a impressão 3D e materiais de tecnologia profunda. A empresa espanhola REGEMAT 3D trabalha com bioimpressoras que conseguem imprimir tecidos personalizados, como cartilagem, pele, osso ou músculo, adaptados para cada paciente e quadro clínico.

O potencial da impressão 3D também chega à indústria alimentar, na qual a Novameat, empresa sediada em Barcelona, imprime bifes feitos de ervilhas, algas marinhas e sumo de beterraba. Este substituto poderá vir a ter um impacto significativo no ambiente, pois o impacto global da pecuária é substancial e representa quase 15% de todas as emissões de gases com efeito de estufa causados pelo ser humano, de acordo com a Organização para a Alimentação e a Agricultura.

A poluição do ar é um desafio ambiental que está a ser enfrentado pela Planet Airo, a start-up alemã por trás do Airo, um purificador de ar que pode ser ligado a uma bicicleta que filtra o ar enquanto anda. O Airo utiliza uma inovadora malha de carbono para absorver, prender e desagregar poluentes, transformando as bicicletas em purificadores móveis.

