PXG inaugure le premier centre de construction et de distribution de clubs de golf personnalisés au Royaume-Uni

SCOTTSDALE, Arizona, 16 août 2022 /PRNewswire/ -- PXG, une société mondiale de recherche et de développement qui se consacre à la création des meilleurs équipements et vêtements de golf au monde, a récemment ouvert son premier centre de fabrication et de distribution sur mesure au Royaume-Uni. Installation à la pointe de la technologie, PXG UK est la clé de l'expansion de l'empreinte internationale de la marque et de la garantie qu'un nombre encore plus grand de golfeurs à travers l'Europe ont un accès rapide et facile aux produits exceptionnels que PXG fournit.

« L'ouverture de PXG UK n'est pas seulement un témoignage du chemin parcouru, mais aussi une déclaration sur la direction que nous prenons », a déclaré le fondateur et PDG de PXG, Bob Parsons. « Au fur et à mesure de notre croissance, nous voulons que nos clients aient la meilleure expérience possible de bout en bout. Cela signifie que leurs clubs sont bien conçus et expédiés rapidement. Le nouveau centre nous permet de faire les deux, ce qui est l'objectif de PXG ! »

Depuis ses débuts sur la liste Inc. 5000 en 2019, PXG a continué à connaître une croissance commerciale remarquable et à susciter un engouement mondial grâce à ses activités de recherche et développement approfondies, son modèle unique de vente directe aux consommateurs et ses plans dynamiques d'expansion des magasins. Le succès accéléré de PXG, associé à la popularité croissante du golf, a jeté les bases de l'expansion stratégique internationale de l'entreprise.

PXG UK est parfaitement positionné pour servir le marché européen en pleine croissance à une vitesse jamais atteinte auparavant. La nouvelle installation permet désormais de produire et d'expédier les commandes dans les 10 jours suivant leur réception, ce qui correspond au délai de fabrication pour les États-Unis et le Canada.

Le tout nouveau centre s'étend sur 31 563 pieds carrés (3 000 m2) et comprend une vaste zone d'assemblage de clubs de golf. Fonctionnant actuellement à partir de deux cellules de fabrication installées, la zone a la capacité de fabriquer des centaines de clubs à la main chaque jour. Une fois entièrement installée et occupée, la zone comprendra de nombreuses cellules et aura la capacité de produire et de distribuer plus de 2 000 clubs par jour pour les clients de PXG dans toute l'Europe. Les autres caractéristiques comprennent un espace de stockage pour l'équipement, les accessoires et les vêtements, l'expédition et la réception, et un espace de travail pour les équipes de direction et d'assistance.

En plus de renforcer la présence internationale de PXG, la construction sur mesure et le centre de distribution apporteront également une croissance immédiate de l'emploi. L'entreprise prévoit de créer plus de 80 emplois d'ici la fin de l'année 2022.

PXG UK est situé à Royal Mills, Unit 1 & 2, Sandown Industrial Park, Mill Road, Esher, Surrey KT10 8BL.

À PROPOS DE PARSONS XTREME GOLF

Fondé par Bob Parsons, entrepreneur et fou de golf autoproclamé, PXG incarne sa conviction que chaque nouveau produit, des clubs de golf aux vêtements de mode sportive, devrait être nettement meilleur. Chaque innovation doit améliorer sensiblement vos performances. Et chaque moment d'impact doit augmenter votre plaisir.

Aujourd'hui, PXG propose une gamme complète de clubs de golf pour droitiers et gauchers, notamment des drivers, des bois de parcours, des hybrides, des fers, des wedges et des putters, ainsi que des vêtements et des accessoires de mode sportive de haute performance.

Le personnel professionnel de PXG comprend Jason Kokrak, Joel Dahmen, Zach Johnson, Paul Barjon, Michael Gligic, James Hahn, Jim Herman, Sung Kang, David Lipsky, Luke List, Justin Lower, Henrik Norlander, Augusto Nunez, Seth Reeves, Kyle Stanley, Hudson Swafford, Cameron Tringale, Celine Boutier, Austin Ernst, Mina Harigae, Vivian Hou, Yu-Sang Hou, Gina Kim, Megan Khang, Christina Kim, Katherine Kirk, Brittany Lang, Gerina Mendoza, Ryann O'Toole, Jennifer Song, et Mariah Stackhouse.

