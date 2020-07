Qontigo lance les premiers indices de référence climatiques conformes à l'UE

Les familles d'indices STOXX PAB et STOXX CTB sont alignées sur les objectifs réglementaires de l'UE de réduction du réchauffement mondial et de décarbonisation

ZOUG, Suisse, 3 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Qontigo a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouvelles familles d'indices climatiques : les indices STOXX Paris-Aligned Benchmark (PAB) et les indices STOXX Climate Transition Benchmark (CTB). Ces indices contribuent à réduire l'exposition aux risques financiers liés au climat et comprennent des entreprises bien positionnées pour fournir les solutions nécessaires à la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

Les nouveaux indices de référence PAB et CTB suivent la performance des titres liquides à partir d'une sélection d'indices de référence STOXX sous-jacents. Tous deux sont conformes, voire dépassent, les exigences des CTB et PAB telles qu'elles sont définies dans le rapport final du groupe d'experts techniques (TEG) de la Commission européenne. Le règlement sur les indices de référence climatiques s'inscrit dans le Plan d'action de la Commission européenne sur le financement de la croissance durable. Les indices ont été construits en collaboration avec ISS ESG et Sustainalytics, deux des principaux fournisseurs de données en matière de durabilité.

« Le lancement des indices de référence climatiques CTB et PAB reflète l'engagement de Qontigo à être au premier plan de l'investissement durable », a déclaré Sebastian Ceria, président-directeur général de Qontigo. « Alors que la transition vers des solutions qui reflètent le point de vue des investisseurs sur la durabilité s'accélère, nos nouveaux indices de référence climatiques offrent une opportunité de suivre l'approche rigoureuse adoptée par la Commission européenne. Partie intégrante de l'écosystème ESG global de Qontigo, ces indices servent d'éléments de base pour aider les investisseurs à intégrer les risques et les opportunités liés au changement climatique dans leurs portefeuilles. Qontigo continuera de faire progresser l'investissement durable avec des solutions d'indices centrées sur l'investisseur, fondées sur des règles, transparentes et qui vont au-delà des exigences minimales. »

« Nous sommes ravis de nous associer à Qontigo en fournissant nos données et analyses climatiques à la pointe du secteur pour cette nouvelle série d'indices STOXX axés sur le climat », a déclaré Marija Kramer, directrice d'ISS ESG, la branche d'investissement responsable d'Institutional Shareholder Services. « Ces nouvelles offres importantes aideront considérablement les investisseurs institutionnels qui cherchent à offrir aux bénéficiaires un plus grand choix en matière de portefeuilles soucieux du climat. »

Bien que les deux objectifs soient similaires, les indices de référence CTB visent spécifiquement une trajectoire de décarbonisation, tandis que les indices de référence PAB ont des exigences encore plus strictes en matière d'efficacité énergétique qui coïncident avec l'objectif de réchauffement climatique à long terme de l'accord de Paris sur le climat.

Les entreprises identifiées comme non conformes sur la base de l'évaluation du Global Standards Screening (GSS) de Sustainalytics ou qui sont impliquées dans la production d'armes controversées ou de tabac ne sont pas éligibles pour figurer dans les indices.

Chacune des familles STOXX PAB et STOXX CTB couvrent les indices de référence suivants :

Indice de référence de transition climatique EURO STOXX®

Indice de référence de transition climatique EURO STOXX® Total Market

Indice de référence de transition climatique STOXX® Europe 600

Indice de référence de transition climatique STOXX® Global 1800

Indice de référence de transition climatique STOXX® USA 500

Indice de référence de transition climatique STOXX® USA 900

Qontigo a été récemment nommé ESG Index Provider of the Year (Fournisseur d'indices ESG de l'année) par Environmental Finance.

