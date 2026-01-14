Quand le cinéma rencontre le live : le storytelling Netflix porté par IDZ, Joyca et TVU Networks

Pour célébrer la dernière saison de Stranger Things, Netflix a transformé un streamer français en héros d'un film tourné… en direct.

PARIS, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Et si une histoire de cinéma pouvait désormais se vivre comme un live ?

Netflix ne se contente plus de produire des séries. Pour marquer la dernière saison de Stranger Things, la plateforme a créé "One Last Adventure": une expérience mondiale qui fait sortir les fans de leur canapé pour les plonger au cœur de l'univers de la série, en temps réel.

image

En France, IDZ a conçu l'un des volets les plus ambitieux: un film tourné en direct, sans coupure, dans lequel le créateur de contenu Joyca devenait le personnage principal d'une aventure immersive orchestrée par IDZ et rendue possible par les solutions de streaming IRL de TVU Networks.

Un pari fou : faire du cinéma… sans filet

Imaginez : un hôtel plongé dans l'atmosphère de Stranger Things. Des acteurs qui improvisent. Un créateur de contenu qui doit résoudre des énigmes face à des milliers de spectateurs connectés. Et une course contre la montre à vélo à travers Paris pour rejoindre une salle de cinéma où l'attendent les fans.

Le tout filmé sans aucune interruption. Un film qui s'écrit à la seconde.

« On voulait traiter ce projet comme un film, sauf qu'il se déroulait en direct, sur deux lieux, sans deuxième prise », explique Filip Trad, réalisateur de l'événement. « Chaque transition devait être invisible: passer d'un décor sombre à une caméra extérieure en pleine rue, gérer les interactions en direct, le son, les ambiances, les micros des créateurs… sans jamais briser la narration. Les solutions cloud de TVU ont assuré une continuité parfaite. Cette fluidité change tout : elle permet au public de rester immergé, connecté à l'histoire du début à la fin, comme s'il en faisait partie.»

Ce projet a été conçu et produit en collaboration avec Netflix, IDZ, Webedia, Filmar, TVU Networks, Gaze, Bim Bam, Publicis Consultants et The Source.

Une nouvelle façon d'engager les communautés

Ce projet illustre comment le direct devient un outil complémentaire puissant pour enrichir l'expérience des fans autour d'un univers de fiction. Plus qu'une simple promotion, "One Last Adventure" a créé un moment de partage collectif où les spectateurs ne regardaient plus passivement, mais vivaient l'aventure aux côtés de Joyca.

Les créateurs de contenu deviennent ainsi les protagonistes d'histoires que les marques écrivent avec eux, en temps réel, devant leurs communautés. Le direct n'ajoute pas seulement de la visibilité, il crée de l'émotion et de l'engagement impossibles à reproduire autrement.

L'aventure continue

"One Last Adventure" fait partie d'un ensemble de rendez-vous imaginés par Netflix pour accompagner la dernière saison de Stranger Things, avec des expériences organisées dans plusieurs pays dans les semaines ayant précédé la sortie.

À Paris, l'aventure s'est vécue à la fois dans la salle de cinéma, avec le public présent, et en ligne, où des milliers de spectateurs suivaient Joyca en simultané sur Twitch et en VOD sur Youtube (lien).

Portée par un fort engouement mondial, la cinquième et dernière saison de Stranger Things figure parmi les séries anglophones les plus regardées de l'histoire de Netflix, avec plus de 105 millions de vues cumulées sur sa période de lancement — illustrant l'ampleur de la communauté réunie autour de la série.

Toutes les informations sur les événements mondiaux "One Last Adventure" sont disponibles sur la page dédiée : netflix.com/tudum/features/stranger-things-5-events

