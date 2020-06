Quantron AG met en œuvre des camions à piles à combustible en Europe

La société Quantron travaille sur la propulsion à hydrogène pour les véhicules commerciaux depuis sa fondation et propose maintenant, avec le nouvel Energon, un camion de 44 tonnes avec pile à combustible pour le transport de marchandises qui peut être entièrement intégré dans les processus logistiques. Il a une portée d'environ 700 km. La pile à combustible de 130 kW utilisée, soutenue par une batterie LFP de 110 kWh, alimente le moteur de 340 kW, qui est équipé d'une transmission à 2 vitesses.

Quantron travaille d'arrache-pied sur d'autres véhicules afin de pouvoir proposer dans un avenir proche une large gamme de solutions de piles à combustible aux entreprises et aux collectivités locales.

Avantages de la pile à combustible

Un véhicule à hydrogène est un véhicule électrique qui tire son énergie d'une réaction chimique de l'hydrogène et de l'oxygène dans la pile à combustible. L'électricité produite dans ce processus est soit consommée directement dans le moteur, soit stockée dans la batterie de bord. En raison de la grande efficacité du système de la pile à combustible, les camions à hydrogène ont des caractéristiques de performance identiques à celles des camions diesel normaux. Mais il y a un avantage décisif : l'absence d'émissions locales de CO2, d'oxydes d'azote et de particules. En effet, la réaction électrochimique dans la pile à combustible ne produit que de la vapeur d'eau, qui est ensuite rejetée dans l'environnement lorsque le camion est en marche. À cela s'ajoutent les avantages généraux d'un véhicule électronique. Parce que les camions à hydrogène bénéficient également d'exemptions de taxes et de péages ainsi que de coûts d'entretien et d'exploitation moins élevés que les camions équipés de moteurs diesel classiques.

