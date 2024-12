Que servirez-vous pendant la saison festive? Suivez ces conseils de "I Love Fruit & Veg from Europe".

En plus des plats traditionnels, nous vous suggérons des apéritifs, des tartes, des salades et des desserts débordant de fruits et légumes. Les fruits concluent traditionnellement un dîner, mais ils peuvent également être servis en accompagnement : nous vous suggérons ici des poires, mais les agrumes fonctionnent aussi très bien dans les salades. Les légumes peuvent être crus, cuits, frits ou rôtis : la maison sera remplie des parfums de fenouil, brocoli, chou-fleur, endive, citrouille et épinards. Essayez cette recette surprenante – une tarte salée au fromage et aux poires faite avec de la pâte brisée, garantie de ravir vos invités.

Tarte Salée au Fromage et aux Poires

Pour huit personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 35 minutes

Repos : une heure

Ingrédients

Pour la pâte brisée:

350g de farine italienne type 1 (semi-complète)

100g de vin blanc sec

100g d'huile d'olive extra vierge

Sel

1 brin de romarin frais

Pour la garniture:

5 poires Coscia moyennes/petites

200g de fromage bleu fort coupé en morceaux

Romarin frais

Commencez par préparer la pâte brisée. Mettez la farine, le vin blanc, l'huile d'olive extra vierge, une pincée de sel et les aiguilles de romarin hachées dans un bol. Pétrissez pour former une pâte lisse et ferme, enveloppez-la dans du film alimentaire et laissez-la reposer une heure au réfrigérateur. Ensuite, étalez la pâte sur une épaisseur d'environ 0,5 cm et placez-la dans un moule à tarte de 22 cm de diamètre tapissé de papier sulfurisé. Piquez le fond de la pâte avec une fourchette et répartissez le fromage. Gardez quelques petits morceaux pour plus tard. Coupez les poires en tranches uniformes et disposez-les sur la tarte. Faites cuire à 200°C pendant 35 minutes. Une fois cuite, laissez reposer cinq minutes, puis parsemez les cubes restants de fromage qui fondront à la surface, créant un effet encore plus attrayant. Servez encore chaud, garni de quelques aiguilles de romarin.

Joyeux Noël et Bonne Année.

Suivez-nous sur :

https://ilovefruitandvegfromeurope.com/fr/

https://www.facebook.com/ILoveFruitandVegfromEuropeFrance/

https://www.instagram.com/ilovefruitandvegfromeurope.fr/

https://www.youtube.com/channel/UC_HDeud3L3lXn6e7HAJHpBw

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2586854/Cheese_and_pear_savoury_tart.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2186805/Logo_F_V_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2186801/footer_oriz_F_V_IM2_FR_1_Logo.jpg