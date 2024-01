Queclink propulse l'industrie de l'assurance automobile et la télémétrie UBI grâce à son système de suivi de véhicules de pointe

SHANGHAI, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Queclink, leader mondial dans la fourniture de dispositifs et de solutions IoT, a dévoilé aujourd'hui son tout dernier système de suivi de véhicules alimenté par batterie, le GB100CG. Spécialement conçu pour répondre aux exigences particulières du marché de l'assurance automobile et de l'assurance basée sur l'utilisation (UBI), ce dispositif innovant vise à révolutionner l'industrie en optimisant la visibilité des données grâce à des performances matérielles exceptionnelles.

Queclink Unveils New Vehicle Tracker for UBI and Insurance Market

S'appuyant sur le succès de ses prédécesseurs, le GB100 et le GB130MG, qui fonctionnaient sur les réseaux 2G et Cat M1, le GB100CG élève la connectivité à un niveau supérieur avec le support Cat 1, offrant une adaptabilité accrue pour la région européenne et une stabilité prévoyante à l'échelle mondiale.

Le GB100CG est la solution privilégiée pour les compagnies d'assurance et les fournisseurs de services qui dépendent d'une collecte substantielle de données sur la route. Le dispositif est doté d'une gamme étendue de fonctionnalités de suivi et de détection, notamment la journalisation des kilomètres, la détection de collisions et la surveillance du comportement du conducteur. Son puissant capteur de mouvement intégré à 6 axes capture chaque cas de virage brusque, d'appui brusque sur les pédales et d'excès de vitesse, fournissant aux compagnies d'assurance des informations inestimables qui les aident à proposer des remises personnalisées aux conducteurs individuels et à ajuster leurs polices d'assurance au fil du temps.

Le GB100CG se distingue par un impressionnant taux d'échantillonnage pouvant atteindre 1600 mHz, garantissant ainsi que les données collectées sont non seulement précises, mais aussi exhaustives. En cas d'accident de voiture, le dispositif fournit un enregistrement complet de chiffres vitaux, permettant la reconstitution de l'accident tout en offrant une compréhension approfondie de l'incident.

Un avantage significatif du GB100CG réside dans son processus d'installation à 2 fils, conçu pour simplifier l'expérience des utilisateurs finaux. Sans nécessiter l'assistance d'un professionnel, n'importe qui peut monter le dispositif en quelques minutes en le fixant simplement à la batterie du véhicule et en connectant les deux fils.

De plus, le dispositif est doté d'une batterie NiMH résistante aux hautes températures et d'un boîtier étanche classé IP67, garantissant des performances sûres et fiables même lorsqu'il est directement installé sur la batterie du véhicule ou utilisé dans des environnements difficiles.

Le GB100CG intègre la technologie BLE 5.2, une solution adaptée aux véhicules partagés entre plusieurs individus. En incorporant des balises Bluetooth, des données précises sur le comportement du conducteur peuvent être collectées facilement, permettant de distinguer entre différents individus et assurant une collecte d'informations précise.

Répondant aux besoins variés des fournisseurs de services d'assurance, des opérateurs de données et des utilisateurs individuels, le GB100CG offre une gamme étendue d'avantages, allant de la localisation précise en temps réel à l'élimination des coûts d'installation élevés. Avec ses capacités de pointe, le dispositif est prêt à redéfinir l'industrie, propulsant l'assurance automobile, l'UBI et la télémétrie vers de nouveaux sommets.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2313387/Queclink_Unveils_New_Vehicle_Tracker_UBI_Insurance_Market.jpg