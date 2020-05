Quectel aide Falchero lors de ses essais pour la campagne LMP3 2020

Les nouveaux LMP3 font partie du projet de l'organisateur des 24 Heures du Mans, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), consistant à développer un tremplin pour les courses d'endurance des catégories LMP3 à LMP1. La LMP1 est la catégorie principale et a récemment été remportée par l'ancien champion du monde de Formule 1, Fernando Alonso.

Avec une nouvelle voiture et un nouveau moteur Nissan, les essais seront d'une importance cruciale pour cette saison. Equipé d'un module Quectel, le boitier GP8000 de Kuantic sera utilisé lors d'essais privés et libres afin de faciliter la remontée des informations du vehicule. En complément du module Quectel, le boitier GP8000 comprend également un récepteur GPS, un service de données SIM, un accéléromètre et un compteur kilométrique.

Les essais officiels et les courses requérant l'utilisation de composants homologués par l'ACO, le boitier GP8000 ne sera pas installé durant ces séances.

« La course automobile a toujours fait figure de pionnière en matière de développement de nouvelles technologies. », a déclaré Julien Gerbi, directeur de l'équipe Virage. « Cette recherche permanente d'amélioration qui a repoussé les limites pendant des décennies fait partie de notre ADN et est une qualité que nous partageons avec Quectel et Kuantic. Leur technologie est un parfait exemple de cette quête de performances via l'analyse et le contrôle des données, avec des applications sur le marché automobile au sens large ainsi qu'ici, dans le cadre de l'une des compétitions automobiles les plus compétitives d'Europe. Enfin, en guise de touche finale et pour atteindre les résultats souhaités, il nous fallait une dernière pièce maitresse : un pilote talentueux tel que Julien Falchero. »

À propos de Quectel

Leader mondial de l'Internet des Objets (Ido), Quectel propose le plus large portefeuille de modules, expédie le plus grand nombre d'unités et enregistre les revenus les plus élevés de son secteur. Ces résultats leaders du marché reposent sur une innovation continue dans le domaine des nouvelles technologies, notamment la 5G, l'Internet des objets à bande étroite (NB-IoT), la LTE-M, l'intelligence artificielle (AI), la technologie cellulaire véhicule vers tout (C-V2X) et les modules GNSS (système mondial de navigation par satellite), qui offrent de puissantes capacités de positionnement. Ce portefeuille complet permet à Quectel de répondre aux diverses demandes de ses clients et de couvrir un large éventail de secteurs verticaux, notamment la sécurité, l'automobile, le comptage, l'équipement des locaux d'abonné, l'agriculture intelligente et le paiement intelligent.

Listé à la bourse de Shanghai (Stock Code: 603236.SS), Quectel dispose actuellement de quatre centres de recherche et développement dans le monde. Tout juste ouvert, son centre de recherche et développement de Belgrade, en Serbie, est dédié aux besoins de ses clients en zone EMEA. Sa présence mondiale dans plus de 50 pays et régions garantit un soutien complet et en temps opportun à ses clients tout au long du processus de conception – du concept du design et de la conception, au prototypage et aux tests jusqu'à la production de masse.

