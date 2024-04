Quentin Véron nommé Directeur Artistique de la Maison Morabito Paris

PARIS, 3 avril 2024 /PRNewswire/ -- La Maison Morabito Paris annonce l'arrivée de Quentin Véron en tant que Directeur Artistique dès le 1er avril 2024. Il dirigera l'ensemble des collections de la Maison : maroquinerie (collections permanentes et nouvelles collections), rigides, articles de voyage, accessoires, et commandes spéciales.

La créativité de Quentin Véron, designer déjà reconnu sous sa propre marque, et sa connaissance de l'univers du luxe le plus sophistiqué assureront le développement de la célèbre Maison tout en apportant un regard nouveau sur près de 120 ans d'histoire.

Quentin Véron for Morabito Paris ©️Georgia Karampini

Quentin Véron a déclaré : « Je suis heureux de rejoindre la très belle Maison Morabito qui est pour moi un nom mythique et avec laquelle je partage les valeurs des métiers d'art et les matières d'exception. Je me réjouis de travailler, notamment, avec des ateliers parisiens de haut luxe et de proposer prochainement de nouveaux designs contemporains aux côtés des icônes de la Maison. »

La Maison Morabito Paris est fondée en 1905 par Jean-Baptiste Morabito. Réputé à l'origine pour la finesse de son travail d'artisan-joaillier de grande renommée, il s'impose très rapidement comme le spécialiste des matières précieuses et confectionne chaque objet comme un joyau. Spécialisée notamment dans le cousu-main réalisé dans ses ateliers parisiens, la Maison a été au fil des décennies reconnue pour son savoir-faire unique et célébrée comme « l'orfèvre de la maroquinerie ».

Outre sa clientèle privée, la Maison a eu le plaisir de servir les plus grandes maisons royales et impériales du monde, la Présidence de la République Française à travers ses cadeaux diplomatiques, tout autant que des célébrités telles que Marilyn Monroe, Maria Callas, Edith Piaf, Catherine Deneuve et bien d'autres.

