Quest Global annonce son partenariat avec TomTom pour fournir des solutions de nouvelle génération

MUNICH, 3 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Quest Global, l'une des principales sociétés de services d'ingénierie au monde, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec TomTom, le spécialiste de la technologie de géolocalisation. Quest Global sera un partenaire d'intégration important pour fournir des logiciels et des applications pour la plateforme Digital Cockpit de TomTom.

Avec la forte augmentation de la demande de véhicules définis par logiciel, ce partenariat stratégique sera un élément précurseur pour les équipementiers qui s'efforcent de plus en plus d'offrir à leurs clients des expériences sûres, sécurisées et immersives. Ce partenariat permettra de mettre au point des solutions d'info-divertissement de nouvelle génération dotées de nombreuses fonctions de connectivité et de systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), de systèmes de navigation et d'applications de divertissement.

S'exprimant au sujet de ce partenariat, Alfonso Martinez, responsable international des activités de transport chez Quest Global a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à TomTom en tant que partenaire d'intégration de confiance pour tirer parti de sa plateforme avancée et évolutive Digital Cockpit. En tant que société de services d'ingénierie de premier plan, nous avons l'avantage singulier de pouvoir répondre aux besoins techniques de TomTom et de ses clients grâce à notre présence mondiale, à notre expertise acquise pendant plusieurs décennies dans le domaine de l'automobile et à notre groupe diversifié et solide d'ingénieurs talentueux. Les avantages de ce partenariat sont clairs : une meilleure expérience des conducteurs et des passagers pour les consommateurs, et un délai de mise sur le marché plus court pour les constructeurs automobiles. »

Dans le cadre de cet accord, les deux sociétés travailleront avec des équipementiers de premier plan aux États-Unis, en Europe et dans l'APAC. Ce partenariat s'appuiera sur l'écosystème Android Automotive et fournira des optimisations de plateforme, afin de faciliter une intégration parfaite de la plateforme Digital Cockpit de TomTom.

Paul Hesen, vice-président de la gestion des produits chez TomTom a déclaré : « TomTom est ravie de s'associer à Quest Global et de répondre aux exigences du marché grâce à sa plateforme innovante, mais sûre, sécurisée, rentable et fiable : Digital Cockpit. Nous sommes convaincus que Quest Global sera notre partenaire au sens propre du terme et que cette société nous aidera à améliorer encore les expériences de marque immersives que nous créons. »

Au fil des ans, TomTom a introduit des innovations dans l'industrie automobile grâce à ses divers produits, plateformes et technologies. La plateforme innovante Digital Cockpit offre des expériences personnalisées et protégées dans les véhicules, quels que soient les marques, les modèles de voiture et les niveaux de finition, et permet aux constructeurs automobiles de contrôler leur marque et leurs futures sources de revenus tout au long du cycle de vie d'un véhicule.

Quest Global présentera une large gamme d'offres automobiles à l'édition 2023 du CES, à Las Vegas, du 5 au 8 janvier 2023. Visitez le stand n° 11015, North Hall, LVCC, pour découvrir les démonstrations et en savoir plus sur la collaboration entre TomTom et Quest Global.

À propos de TomTom

Des milliards de points de données. Des millions de sources. Des centaines de communautés.

Nous sommes le cartographe qui rassemble tout pour construire la carte la plus intelligente du monde. Nous fournissons des données de localisation et des technologies aux conducteurs, aux constructeurs automobiles, aux entreprises et aux développeurs. Nos cartes prêtes à l'emploi, notre routage, notre trafic en temps réel, nos API et SDK permettent aux rêveurs et aux réalisateurs de façonner l'avenir de la mobilité.

Basée à Amsterdam et comptant 4 000 employés dans le monde, TomTom aide les gens à trouver leur chemin dans le monde depuis plus de 30 ans.

www.tomtom.com

À propos de Quest Global :

Nous sommes Quest Global. Nous travaillons dans le domaine de l'ingénierie, mais ce que nous bâtissons, c'est un avenir meilleur. Ce n'est pas seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons qui nous rend différents. Nous croyons que l'ingénierie est en mesure de résoudre les problèmes d'aujourd'hui qui font obstacle à l'avenir. Depuis 25 ans, nous nous efforçons d'être le partenaire de confiance pour les problèmes d'ingénierie les plus difficiles au monde. Organisation mondiale, basée à Singapour, nous vivons et travaillons dans 17 pays, et comptons 56 centres et bureaux internationaux de prestation de services, animés par plus de 17 000 employés extraordinaires qui, chaque jour, rendent possible l'impossible.

Quest Global apporte une connaissance approfondie du secteur et une expertise numérique pour fournir dans le monde entier des services d'ingénierie produits de bout en bout. Nous allions technologies et industries et nous appuyons sur les contributions de diverses personnes et leurs domaines d'expertise afin de faciliter la résolution plus rapide des problèmes. Cette approche multidimensionnelle nous permet de résoudre les défis les plus importants et à grande échelle dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, de l'énergie, de la haute technologie, des soins de santé, des dispositifs médicaux, du transport ferroviaire et des semiconducteurs. En savoir plus .

