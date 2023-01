Quest Global kondigt samenwerking met TomTom aan om digitale cockpitoplossingen van de volgende generatie te leveren

MÜNCHEN, 3 januari 2023 /PRNewswire/ -- Quest Global, een van 's werelds toonaangevende technische dienstverleners, heeft vandaag bekendgemaakt te gaan samenwerken met TomTom, dé specialist op het gebied van geolocatie-technologie. Quest Global wordt een belangrijke integratiepartner voor het leveren van software en applicaties voor het Digital Cockpit-platform van TomTom.

TomTom Logo

Met de stijgende vraag naar door software gestuurde voertuigen, zal deze strategische samenwerking een voorloper zijn voor OEM's die steeds meer werken aan het bieden van veilige, beveiligde en immersieve technologie aan hun consumenten. De samenwerking zal next-gen infotainmentoplossingen opleveren met een verscheidenheid aan connectiviteit en Advanced Driver-Assistance System-functies (ADAS), navigatiesystemen en entertainment-apps.

Alfonso Martinez, Global Business Head - Transportation, Quest Global, zei het volgende over de samenwerking: "We zijn verheugd om samen te werken met TomTom als een vertrouwde integratiepartner voor hun geavanceerde en schaalbare Digital Cockpit-platform. Als toonaangevend bedrijf op het gebied van engineeringservices hebben we het duidelijke voordeel dat we voldoen aan de technische behoeften van TomTom en zijn klanten dankzij onze wereldwijde aanwezigheid, onze decennialange expertise in de automobielindustrie en ons diverse en sterke team van getalenteerde ingenieurs. De voordelen van deze samenwerking zijn duidelijk: Een verbeterde ervaring voor chauffeurs en passagiers op het niveau van consumenten en een kortere marktintroductietijd voor autofabrikanten."

Als onderdeel van deze overeenkomst zullen beide bedrijven gaan samenwerken met toonaangevende OEM's in de VS, Europa en APAC. De samenwerking zal het ecosysteem van Android Automotive benutten en platformoptimalisaties bieden om een naadloze integratie van het Digital Cockpit-platform van TomTom mogelijk te maken.

Paul Hesen, Vice President Product Management, TomTom zei: "TomTom is verheugd om met Quest Global samen te werken en aan de vraag vanuit de markt tegemoet te komen met ons innovatieve, veilige, beveiligde, kosteneffectieve en betrouwbare Digital Cockpit-platform. We zijn ervan overtuigd dat Quest Global in de ware zin van het woord onze partner zal zijn en ons zal helpen onze immersieve technologieën verder te verbeteren."

Door de jaren heen heeft TomTom innovatie in de auto-industrie gebracht met zijn diverse producten, platforms en technologieën. Het innovatieve Digital Cockpit-platform biedt gepersonaliseerde en beschermde ervaringen in voertuigen van merken, automodellen en uitrustingsniveaus, waarmee autofabrikanten controle kunnen houden over hun merk en toekomstige inkomstenstromen gedurende de levenscyclus van een voertuig.

Quest Global pakt groots uit tijdens CES 2023, in Las Vegas van 5-8 januari 2023. Bezoek stand #11015, North Hall, LVCC om de demonstraties bij te wonen en meer te weten te komen over de samenwerking tussen TomTom en Quest Global.

Over TomTom

Miljarden datapunten. Miljoenen bronnen. Honderden gemeenschappen.

Wij zijn de kaartenmaker die alles samenbrengt om de slimste kaart ter wereld te bouwen. We leveren locatiegegevens en technologie aan chauffeurs, autofabrikanten, bedrijven en ontwikkelaars. Met onze applicatieklare kaarten, routing, real-time verkeer, API's en SDK's kunnen zowel dromers als doeners de toekomst van mobiliteit vormgeven.

Met het hoofdkantoor in Amsterdam en 4.000 medewerkers wereldwijd, helpt TomTom al meer dan 30 jaar mensen hun weg te vinden in de wereld.

www.tomtom.com

Over QuestGlobal

Wij zijn QuestGlobal. We houden ons bezig met engineering, maar wat we echt bouwen, is een betere toekomst. Het is niet alleen wat we doen, maar waarom we het doen dat ons anders maakt. Wij geloven dat engineering de unieke kans heeft om de obstakels van nu op te lossen waar we morgen tegenaan lopen. Al 25 jaar streven we ernaar de meest betrouwbare partner te zijn voor 's werelds moeilijkste, technische problemen. Als wereldwijde organisatie met het hoofdkantoor in Singapore, wonen en werken we in 17 landen, met 56 wereldwijde leveringscentra en kantoren, gedreven door meer dan 17.000 buitengewone medewerkers die elke dag het onmogelijke mogelijk maken.

Quest Global brengt gedegen branchekennis en digitale expertise in om end-to-end wereldwijde diensten op het gebied van productengineering te leveren. We brengen technologieën en industrieën samen naast de bijdragen van diverse individuen en hun expertisegebieden om problemen beter en sneller op te lossen. Met deze multidimensionale aanpak zijn we in staat om de belangrijkste en meest grootschalige uitdagingen voor bedrijfstakken zoals de luchtvaart, defensie, de automobielindustrie, energie, hi-tech, gezondheidszorg, medische apparatuur en de spoorweg- en halfgeleiderindustrieën op te lossen. Meer informatie .

Voor meer informatie:

Anubhuti Agarwal

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1830310/Quest_Global_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1976162/TomTom_Logo.jpg

SOURCE Quest Global