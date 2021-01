QuEST Global lance un laboratoire de test TCMS à Hyderabad

- Le laboratoire facilitera les tests de niveau d'intégration de la sécurité pour le système de contrôle et de gestion des trains

HYDERABAD, Inde, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- QuEST Global, une société mondiale d'ingénierie de produits et de services de cycle de vie, a annoncé aujourd'hui qu'elle a lancé un laboratoire de système de contrôle et de gestion des trains (TCMS) dans ses installations d'Hyderabad. Le laboratoire de 538,8 mètres carrés facilitera la vérification et la validation des logiciels critiques de sécurité de la TCMS pour de multiples fonctionnalités. Ce laboratoire de nouvelle génération accueillera des racks de test pour différentes familles de produits de Bombardier Transport. Le laboratoire a été inauguré virtuellement par Stéphane Navarra, responsable des systèmes du Bureau des technologies de l'ingénierie (ETO), Bombardier Transport, et Ajit Prabhu, PDG de QuEST Global. Le laboratoire fait partie du partenariat stratégique signé par les deux entreprises en 2019 pour renforcer leur coopération et développer davantage les capacités d'ingénierie pour l'industrie ferroviaire.

Le laboratoire TCMS de QuEST a la capacité d'accueillir plus de 100 racks et simulations pour effectuer des tests de logiciels TCMS et des contrôles d'intégration matériel-logiciel. Il est qualifié pour soutenir les contrôles de validation soumis comme preuve pour l'évaluation des produits ferroviaires, et permettra à Bombardier Transport de fournir des solutions de transport plus sûres à ses clients dans le monde entier. Avec le lancement de ce laboratoire, QuEST prévoit également d'embaucher plus de 200 ingénieurs à Hyderabad ayant une expertise dans toutes les phases du cycle de développement des logiciels, l'automatisation des tests et la technologie des protocoles ethernet et internet.

Commentant le nouveau laboratoire, John Saabas, chef du Bureau des technologies de l'ingénierie (ETO) de Bombardier Transport, a déclaré : « Nous sommes heureux du lancement du laboratoire TCMS dans les locaux de QuEST à Hyderabad. Bombardier Transport s'est toujours efforcé d'offrir l'excellence et d'aider ses clients à rendre leurs déplacements plus rapides et plus intelligents grâce à une innovation continue. QuEST est un partenaire stratégique qui fournit des solutions d'ingénierie de classe mondiale à l'industrie ferroviaire, et je suis sûr que ce laboratoire renforcera encore notre précieuse collaboration dans ce domaine. »

Stéphane Navarra, se félicitant des capacités de QuEST, a déclaré : « Le laboratoire TCMS fournit à l'équipe QuEST l'infrastructure nécessaire pour gérer ses produits de bout en bout. Bombardier développera et abritera des racks de test dans ce laboratoire pour nos projets en Inde et dans le monde. »

Ajit Prabhu, qui explique plus en détail l'importance et la valeur du laboratoire, a déclaré : « En tant que partenaire de réflexion de Bombardier Transport, nous sommes ravis de lancer le laboratoire d'essais TCMS de classe mondiale dans notre centre d'Hyderabad. Nous sommes convaincus que cela nous permettra d'aider Bombardier Transport à servir et à créer de la valeur pour ses clients. Ce laboratoire s'inscrit dans le cadre de notre engagement stratégique de longue date avec Bombardier Transport et témoigne de notre expertise dans la fourniture de services et de solutions de transformation à nos clients. Nous nous réjouissons d'aider Bombardier Transport à renforcer sa compétitivité dans le domaine ferroviaire. »

À propos de QuEST Global

Depuis plus de 20 ans, QuEST Global a pour objectif d'être un partenaire mondial de confiance en matière d'ingénierie de produits et de services de cycle de vie pour de nombreuses entreprises, qui figurent parmi les plus reconnues au monde dans les domaines des moteurs aéronautiques, de la haute technologie, de l'aérospatiale et de la défense, des transports (automobiles et ferroviaires), de l'énergie et de l'industrie, de l'industrie gazo-pétrolière, et des dispositifs médicaux. Avec une présence dans 13 pays, 56 centres de livraison mondiaux et plus de 11 250 personnes, QuEST Global est convaincu d'être à la pointe de la convergence des innovations en matière de mécanique, d'électronique, de logiciels et d'ingénierie numérique pour concevoir des solutions pour un monde plus sûr et plus propre. La connaissance approfondie du domaine et l'expertise numérique de QuEST Global visent à aider ses clients à accélérer le développement de produits et les cycles d'innovation, à créer des sources de revenus alternatives, à améliorer l'expérience du consommateur et à rendre les processus et les opérations de fabrication plus efficaces.

