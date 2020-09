R-SeriesMC : Creaform lance une nouvelle gamme de solutions pour le contrôle qualité dimensionnel automatisé

Le nouveau scanner monté sur robot (MetraSCAN-R BLACK), un ajout à la MMT de numérisation 3D CUBE-R, ainsi que le nouveau logiciel à environnement de jumelage numérique, permettront aux fabricants de résoudre de nombreux problèmes de productivité concernant les MMT.

LÉVIS, Quebec, 24 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Creaform, chef de file mondial en solutions de mesure 3D, annonce aujourd'hui le lancement d'une nouvelle gamme de produits au sein de sa suite R-SeriesMC. On y trouve le scanner monté sur robot MetraSCAN-R BLACK|EliteMC et quatre modèles de la machine à mesurer tridimensionnelle CUBE-R. Creaform a également lancé le tout nouveau module logiciel VXscan-RMC pour environnement de jumelage numérique, qui complète la suite clé en main de l'entreprise pour le contrôle qualité automatisé.

Découvrez la solution de contrôle qualité automatisé la plus rapide et polyvalente du marché

Temps de cycle ultra-rapides : effectuant jusqu'à 1 800 000 mesures par seconde, les 45 lignes laser bleues permettent de numériser des zones de grande densité et de générer des maillages en direct





Résultats répétables et précis : précision de 0,025 mm dans des conditions d'atelier, indépendamment des instabilités, des vibrations et des variations thermiques





Haute résolution : résolution de mesure de 0,025 mm qui génère des numérisations très détaillées, indépendamment de la surface, de la garniture, des caractéristiques géométriques ou du type de matériau





Nouveau module logiciel pour environnement de jumelage numérique : VXscan-R permet aux utilisateurs de tous les niveaux de programmer les trajectoires des robots efficacement et d'optimiser le champ de visibilité du système robotique





Polyvalence maximale : permet de capturer des données de mesure 3D très fiables sur des surfaces réfléchissantes, des objets soumis à des variations de réflectivité, des pièces de différente taille et des surfaces de différentes géométries





Gamme configurable et personnalisable : le MetraSCAN-R BLACK|Elite et le CUBE-R, qui propose 16 configurations, peuvent être intégrés à une cellule de mesure personnalisable, conçue selon les besoins spécifiques du client. Les modèles comprennent différents boîtiers de sécurité, transportent différentes charges utiles et différents dispositifs de protection de l'équipement.

Simplicité opérationnelle : Les solutions de contrôle qualité automatisé de Creaform peuvent être utilisées par des professionnels, même s'ils ont peu de connaissances en métrologie. Le MetraSCAN-R BLACK|Elite est compatible avec la plupart des logiciels de métrologie, et peut s'intégrer de manière fluide au sein de n'importe quel type de séquence de production.

« Plus que jamais auparavant, les fabricants doivent atteindre des résultats rapides, précis et répétables. Avec les solutions de contrôle qualité automatisé de Creaform, ils peuvent accroître leur productivité, explique Jérôme-Alexandre Lavoie, chef de produit chez Creaform. En détectant et en résolvant les problèmes de qualité rapidement, sur la base d'analyses statistiques, il est possible d'implanter des actions correctives en amont afin de réduire le coût total de la qualité et les rappels de produits. »

Le lancement des produits sera webdiffusé le 25 septembre 2020, à différentes heures. Consultez la section webcasts pour obtenir tous les détails.

À propos de Creaform

Creaform conçoit, fabrique et met en marché des technologies de mesure 3D portables et automatisées, en plus de se spécialiser en services d'ingénierie. L'entreprise offre des solutions novatrices pour répondre à des besoins en numérisation 3D, en rétro-ingénierie, en contrôle de la qualité, en essais non destructifs, en développement de produits, et en simulation numérique (AÉF/MFN), et plus encore. Ses technologies sont utilisées dans de nombreux secteurs d'activité, notamment l'automobile, l'aérospatiale, les produits de consommation, l'industrie lourde, les soins de santé, la fabrication, l'industrie pétrolière et gazière, la production d'énergie, ainsi que la recherche et l'éducation.

Outre son siège social à Lévis, au Québec, où sont également regroupées ses activités de production, , Creaform exploite des centres d'innovation à Lévis et à Grenoble, en France. L'entreprise possède également des bureaux au Canada, aux États-Unis, au Mexique, au Brésil, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Chine, au Japon, en Corée, en Thaïlande et à Singapour. Creaform fait partie d'AMETEK Ultra Precision Technologies, division d'AMETEK Inc., un des principaux fabricants mondiaux d'instruments électroniques et d'appareils électromécaniques, générant annuellement un chiffre d'affaires de 5 milliards de dollars.

