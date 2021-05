Radancy nomme Michael Littlewood, vétéran de la vente depuis plus de 20 ans, au poste de Chief Revenue Officer

NEW YORK, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- Radancy, le leader de la technologie de recrutement des talents, a annoncé que Michael Littlewood, un membre essentiel de l'équipe de direction, a été promu au poste de Chief Revenue Officer. Dans ce rôle, Mike dirigera toutes les activités génératrices de revenus de Radancy au niveau mondial, y compris les ventes directes, les ventes aux partenaires et les ventes de nouveaux produits.

Fort de 26 ans d'expérience dans le secteur, Mike a occupé plusieurs postes importants au sein du département des ventes de Radancy, notamment celui de directeur des ventes numériques, de vice-président des ventes aux entreprises et de vice-président principal du développement des nouvelles affaires pour l'Amérique du Nord. Il a fait ses preuves en matière de dépassement des objectifs, d'augmentation des revenus et d'amélioration des parts de marché géographiques. Sous sa direction, au cours des quatre dernières années, en tant que vice-président exécutif de Radancy chargé des nouvelles affaires mondiales, Mike a triplé la taille de l'organisation commerciale mondiale de la société, ce qui a permis à son équipe de professionnels de la vente chevronnés de gagner 165 nouveaux clients au cours de cette période. Son engagement envers l'exécution et la collaboration a ouvert la voie au succès continu de son équipe et à la croissance des revenus de Radancy. Au cours de son mandat, Mike a été exposé à certaines des marques les plus reconnues au monde et a pu nouer des relations solides avec un tiers des entreprises du Fortune 100.

Mettant à profit ses vastes connaissances en matière de vente, Mike a également fait partie intégrante de l'équipe qui a contribué au lancement récent de la nouvelle marque Radancy.

« Je suis ravi de continuer à travailler avec la meilleure organisation commerciale mondiale de notre secteur », déclare Mike Littlewood, Chief Revenue Officer chez Radancy. « En utilisant ma vaste expertise, je suis impatient de continuer à renforcer la position de Radancy en tant que leader mondial de la technologie de recrutement des talents. »

« Une grande partie du succès de Radancy peut être attribuée à Mike Littlewood et nous nous réjouissons de la prochaine phase de croissance mondiale et de l'établissement de nouvelles relations avec les clients », a déclaré Michelle Abbey, présidente et PDG de Radancy. « C'est une période charnière pour les employeurs, car nous cherchons à répondre aux besoins changeants de l'industrie. »

À propos de Radancy

Radancy est le leader mondial de la technologie de recrutement des talents qui résout intelligemment les défis les plus critiques pour les employeurs et produit des résultats qui renforcent leurs organisations. Notre plateforme unifiée, enrichie de nombreuses données et d'une expertise sectorielle approfondie, révolutionne la manière dont les employeurs attirent et embauchent les talents dont ils ont besoin.

