Rakuten lance Rakuten Advertising pour aider les marques à acquérir de nouveaux clients et engager leurs audiences

Rakuten unifie son portefeuille mondial de propriétés médias, sa division adtech et ses données propriétaires exclusives.

SAN MATEO, Californie, le 12 février 2020 /PRNewswire/ -- Grâce au lancement de Rakuten Advertising ce jour, les marques, annonceurs et agences ont désormais accès, et ce pour la première fois, à l'ensemble de l'inventaire publicitaire du groupe Rakuten, à ses données consommateurs et à l'ensemble de ses produits adtech.

« Les annonceurs connaissent leurs clients, mais compte tenu de la concurrence actuelle, il est de plus en plus difficile pour eux d'en trouver de nouveaux et de nouer avec eux des relations durables » déclare Amit Patel, PDG de Rakuten Americas. « En s'appuyant sur les audiences, les données et l'excellence reconnue de l'écosystème Rakuten dans le domaine du marketing à la performance, Rakuten Advertising fait figure de partenaire privilégié pour les spécialistes du marketing digital cherchant à dépasser leurs objectifs commerciaux. »

« Grâce à l'unification des activités données et performances de Rakuten, ainsi qu'à notre nouvelle collaboration avec nos diverses marques médias, les annonceurs et les agences peuvent désormais accéder à une plateforme unique regroupant audiences, médias, réseaux de contenus et données consommateurs » ajoute Nick Stamos, PDG de Rakuten Advertising. « Ensemble, nous créons les conditions idéales pour atteindre de nouveaux clients, interagir avec eux et renforcer leur fidélité sur le long terme. »

La nouvelle société repose sur différents piliers : le vaste réseau d'affiliation et les solutions de prospecting et retargeting programmatiques de Rakuten Marketing, les données consommateurs de Rakuten Intelligence et un ensemble unique de plateformes médias mondiales incluant Rakuten TV, Rakuten Viber, Rakuten Viki et Rakuten France. Grâce à cela, les marques ont toutes les clés pour découvrir de nouvelles audiences et établir avec elles des relations durables.

Les marketeurs peuvent également accéder à un réseau de marketing à la performance référent du secteur. Plébiscité pour son étendue et sa fiabilité, ce réseau a été sacré « Meilleur réseau d'affiliation » lors des International Performance Marketing Awards (IPMA) et récompensé par mThink pour la neuvième année consécutive. Opérant aujourd'hui dans plus de 200 pays et régions du monde, il permet d'accéder à de nouveaux marchés en combinant les relations, la technologie et l'expertise nécessaires pour lancer un programme de manière efficace et rapide.

« L'unification des capacités de Rakuten, sur le plan du reach et de l'engagement, constitue une avancée importante pour renforcer les prestations publicitaires et marketing que nous offrons à nos clients et partenaires dans le monde entier » conclut Nick Stamos, PDG de Rakuten Advertising. « Au fil des ans, nous nous sommes toujours efforcés de trouver le meilleur moyen de servir nos clients pour des résultats sans précédent. Cette initiative est une nouvelle preuve de notre engagement et de notre volonté. »

Pour plus d'informations sur Rakuten Advertising, rendez-vous sur www.RakutenAdvertising.com.

À propos de Rakuten Advertising

Rakuten Advertising fournit une technologie publicitaire et des informations sur les tendances et les comportements des consommateurs à l'ensemble des marques et commerçants. En collaboration avec des agences et des marques du monde entier, Rakuten Advertising réunit la technologie, la stratégie client et les données consommateurs pour offrir des expériences publicitaires pertinentes qui permettent d'accroître la notoriété de la marque et ses performances marketing. Grâce à l'accès aux audiences mondiales, aux médias, aux réseaux de contenu et aux différentes études sur les consommateurs, Rakuten Advertising crée les conditions adéquates pour cibler de nouveaux clients et maintenir une fidélité durable. Il s'agit d'une division de Rakuten Inc. (4755 : TOKYO), l'une des plus grandes sociétés de services Internet au monde. Le siège social de l'entreprise se situe à San Mateo, en Californie, et elle possède des bureaux en Australie, à Singapour, au Brésil, en France, en Allemagne, en Ukraine, au Royaume-Uni et sur l'ensemble des États-Unis.

Pour plus d'informations : www.RakutenAdvertising.com

