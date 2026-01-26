Rapprochement stratégique entre CCK Avocats et le groupe Gsmart : une alliance d'expertises et d'expérience au service des enjeux actuels de propriété intellectuelle

PARIS, 26 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le Groupe Gsmart et le cabinet CCK Avocats unissent leurs expertises et leurs savoir-faire pour augmenter l'excellence en droit de la propriété intellectuelle : plus de 25 professionnels, entre Paris et Genève, seront désormais dédiés aux défis juridiques spécifiques d'appropriation, de protection et valorisation des actifs immatériels.

Une synergie d'expertises doublée de 40 ans d'expérience

Ce rapprochement s'inscrit dans une volonté commune de proposer un dispositif professionnel des sujets du droit de la propriété intellectuelle et du parasitisme économique, dispositif proche de tous les secteurs de l'entreprise, mobilisé par l'exigence, l'efficacité, la précision :

CCK Avocats est reconnu par les acteurs économiques pour avoir créé l'analyse et la faisabilité de la sécurité économique dans les salons professionnels. Depuis 40 ans, le cabinet traite, de concurrence et de propriété intellectuelle des secteurs de toute l'industrie créative, ainsi que du champ contractuel incontournable pour la sécurité économique des entreprises. CCK Avocats conservera son identité, sa culture et son exigence, tout en s'inscrivant désormais dans une dynamique de groupe, offrant à ses clients un accès élargi à des ressources internationales, techniques et stratégiques.

Gsmart Avocats et Gsmart IP, reconnus pour leur forte activité contentieuse qui influence et détermine leur gestion et leur valorisation des portefeuilles d'actifs immatériels (marques, brevets, dessins et modèles) notamment dans le secteur du luxe et l'horlogerie.

Ce rapprochement renforce les capacités d'intervention du nouvel ensemble en matière de contentieux de propriété intellectuelle, de stratégies de protection des marques, de droits d'auteur et de protection et défense des actifs créatifs, de réponse au parasitisme économique.

Une offre intégrée d'ingénierie juridique et de sécurité économique des actifs immatériels des entreprises

Ce rapprochement répond à une demande croissante des entreprises : disposer d'un interlocuteur expert, stratège, créatif, disponible, proche, humain, et capable de conjuguer une stratégie juridique complexe, réactive, pragmatique et favorisant une responsabilisation et autonomie évolutive des acteurs économiques. Contrairement aux simples regroupements de compétences, cette union s'inscrit dans une logique d'intégration stratégique permettant de disposer d'une offre puissante :

Approche transversale, mêlant droit des affaires, propriété intellectuelle, droit pénal, droit douanier et savoir-faire de plume.

Culture entrepreneuriale et relationnelle, orientée vers la proximité et la création de valeur pour les clients.

Présence internationale, grâce à l'implantation en France et en Suisse renforcée par les réseaux internationaux des trois cabinets.

Avec l'engagement renouvelé des deux Avocates, Corinne CHAMPAGNER KATZ et Marie-Hélène FABIANI, ainsi que d'Audrey KATZ, garantie de continuité des valeurs fondatrices et de la qualité des relations clients, ce rapprochement marque une étape inédite dans le secteur : répondre aux mutations du marché et accompagner de façon ingénieuse et globale les entreprises dans la sécurité et la valorisation de leurs actifs immatériels.

