PARIS, 13 novembre 2025 /PRNewswire/ -- realme, la marque de smartphones à la croissance la plus rapide au monde, annonce le lancement du realme GT 8 Pro, disponible en France dès le 2 décembre 2025. Véritable concentré de performance et d'innovation, il compte parmi les tout premiers smartphones équipés du Snapdragon 8 Elite Gen 5, le processeur le plus avancé de Qualcomm.

Une puissance inégalée

realme GT 8 Pro : puissance ultime et design modulable, le vrai flagship arrive le 2 décembre

Gravé en 3 nm, le Snapdragon 8 Elite Gen 5 offre une vitesse et une efficacité énergétique sans précédent. Grâce à la puce Hyper Vision+ AI et au système de refroidissement à chambre de vapeur de 7000 mm², le GT 8 Pro garantit une fluidité parfaite et des performances stables, même dans les sessions de jeu les plus exigeantes.

Autonomie et affichage sans compromis

Équipé d'une batterie Titan de 7000 mAh, le GT 8 Pro assure une endurance exceptionnelle, complétée par la charge ultra-rapide 120 W et la charge sans fil 50 W (Qi 1.3.3). Son écran 2K AMOLED de 6,79 pouces, combinant un rafraîchissement de 144 Hz et un pic de luminosité HDR de 7000 nits, garantit une lisibilité optimale et une immersion totale, que ce soit en jeu ou en streaming.

Un design pensé pour la performance

Le GT 8 Pro allie élégance et technologie, avec un dos en cuir éco-responsable (Urban Blue) et des finitions soignées. Il intègre également des haut-parleurs stéréo puissants, un moteur haptique Ultra Haptic pour des vibrations précises, et une conception durable certifiée Global Recycled Standard, illustrant l'engagement de realme pour un design premium et responsable.

Avec le realme GT 8 Pro, realme redéfinit les standards du smartphone haut de gamme, alliant vitesse, autonomie et innovation pour offrir une expérience sans compromis.

Le realme GT 8 Pro sera disponible en France à partir du 2 décembre 2025.

Télécharger les visuels : https://www.dropbox.com/scl/fo/wxw4ocqdifmzsz4rex0ct/AAxjMNuDAurBPgpXjrWICls?rlkey=zt2pzkytbzfeh3jlw482t6jzt&e=1&dl=0

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2822497/realme_GT_8_Pro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2822494/realme_Logo.jpg

