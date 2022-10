RealTyme nommé en tant que leader dans le rapport d'analyse sur les communications sécurisées, au troisième trimestre 2022

- RealTyme a été reconnu dans le prestigieux rapport comme une « solution idéale pour les organisations ayant besoin d'une application de communication et de collaboration sécurisée conviviale tout en ayant le contrôle de ses données».

GENÈVE , 5 octobre 2022 /PRNewswire/ - RealTyme, la plateforme de communication et de collaboration de confiance tout-en-un, a été reconnue comme un leader dans le prestigieux rapport de Forrester Wave™: Secure Communications, Q3 2022.

Le rapport a reconnu RealTyme parmi les 12 meilleurs fournisseurs suite à une recherche et analyse de données rigoureuses comprenant 26 critères. Ces critères d'évaluation comprenaient l'assurance et le contrôle des données, la sécurité et la confidentialité des métadonnées, la performance et la résilience, la vision stratégique du produit et de son exécution.

Après plusieurs mois de recherche, le rapport Forrester a reconnu RealTyme en attribuant d'excellentes évaluations pour la protection de la vie privée des utilisateurs, la sécurité et la confidentialité des métadonnées, ainsi que son offre qui propose aux clients de larges possibilités de personnalisation. Le rapport Forrester, rédigé par l'analyste principale Heidi Shey, souligne : « L'exécution de qualité supérieure de la stratégie RealTyme ne répond pas seulement aux exigences technologiques des clients, mais se démarque également par des valeurs fortes, telles que la durabilité grâce à sa réduction du stockage des données réduisant l'empreinte carbones des utilisateurs. »

Onur Özen PhD, CEO de RealTyme, a déclaré : « Nous sommes ravis par les résultats d'évaluation de Forrester au sujet de RealTyme, notre offre axée sur la protection de la vie privée et la manière de son évolution a toujours été centrée sur le client se démarque sur notre marché. Nous pensons que cette reconnaissance témoigne de notre vision et de l'impact réel et durable que nous procurons aux clients. »

Comme l'indique le rapport Forrester : « L'exécution supérieure de la feuille de route de RealTyme ne répond pas seulement aux exigences technologiques des clients, mais se démarque également par des valeurs fortes de durabilité appréciées des clients, grâce à la réduction du stockage des données afin d'atteindre la carboneutralité. […] Les clients de référence se montrent satisfaits par les caractéristiques qu'offrent la plateforme, et surtout par sa flexibilité. »

François Rodriguez, CCO de RealTyme, a ajouté : « Chez RealTyme, le succès du client s'inscrit dans notre ADN et constitue le point central de notre stratégie. C'est un privilège d'être reconnu pour notre engagement à fournir aux clients la meilleure expérience client et une exécution supérieure. Nous nous efforçons de satisfaire les attentes des clients les plus exigeants et nous sommes conquis par le fait que Forrester ait reconnu la valeur ajoutées de notre technologie parmis les concurrents de notre marché. »

RealTyme a créé sa plateforme afin de permettre à ses clients - qu'il s'agisse de collectivités, d'entreprises ou de services publics - de communiquer et de collaborer en toute sécurité. Sa suite complète d'outils de messagerie, de communication et de collaboration vidéo comprend le chiffrement des données par défaut, ainsi que le partage et le stockage sécurisé des fichiers.

Les clients de RealTyme font entièrement confiance aux fonctionnalités qu'ils utilisent sur lesquelles ils ont un contrôle total, ce qui leur permet de collaborer en toute sécurité tout en conservant leur souveraineté numérique.

RealTyme est un leader et continuera de l'être. RealTyme propose une formule découverte afin de démontrer comment cette plateforme de communication et de collaboration sécurisée peut aider les organisations souhaitant réduire l'impact de leur empreinte numérique.

À propos de RealTyme

Fondée en 2020, RealTyme est une entreprise de communication sécurisée et basée à Genève, proposant à ses clients une plateforme de communication, de collaboration et de productivité y compris la gestion de ses usagers.

La technologie de RealTyme combine intelligemment sécurité, souveraineté numérique et durabilité dans une plateforme facile à utiliser. La sécurité inégalée des métadonnées et la protection de la vie privée offertes par RealTyme, ainsi que la large gamme de ses fonctionnalités, en font la plateforme préférée des gouvernements, des entreprises et des clients soucieux de la protection de leurs données.

Une entreprise innovante qui a placé la durabilité au cœur de ses préoccupations, en offrant aux usagers une plateforme sur modulable présentant des options permettant de reduire le stockage des données, contribuant à inverser l'impact négatif de la technologie sur le changement climatique.

Pour en savoir plus, consultez le site www.RealTyme.com.

