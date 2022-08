Recorded Future lance le kit de renseignement national sur la cyberdéfense

30 organisations nationales de cybersécurité puisent dans l'Intelligence Cloud pour une cyberdéfense mondiale

BOSTON, 10 août 2022 /PRNewswire/ -- Recorded Future, la plus grande société de renseignements au monde, a annoncé aujourd'hui le lancement du kit de renseignements sur la cyberdéfense nationale destiné aux organisations nationales de cybersécurité et aux gouvernements pour protéger leur infrastructure sensible et les domaines essentiels à leur mission. Alimenté par plus d'une dizaine d'années de renseignements humains et mécaniques combinés à l'ensemble de données le plus complet du secteur privé, Recorded Future dispose d'une visibilité unique sur les priorités nationales communes dont les pays ont besoin pour sécuriser leurs infrastructures, leurs actifs et leurs données.

« Les alliances sont l'une des armes les plus puissantes de la démocratie. Elles sont une chose que les autocrates n'ont pas. Le soutien mutuel est ce qui nous rend forts. Il est dans notre intérêt à tous de voir les capacités de cyberdéfense s'accroître dans tous les domaines, permettant aux alliés de se défendre et de se défendre mutuellement. Dans la nouvelle zone grise des conflits, toutes nos menaces sont liées. Je suis fier que Recorded Future ait joué un rôle prépondérant dans la mission vitale qui consiste à aider nos amis à s'entraider et à nous rendre ainsi tous plus forts. » - Sir Alex Younger, ancien chef du MI6

La portée de la sécurité nationale évolue constamment en fonction des acteurs de la menace qui ciblent un pays, des vulnérabilités nouvellement identifiées qui affectent les actifs essentiels et du paysage géopolitique. L'Intelligence Cloud de Recorded Future fournit de manière unique un composite complet à mesure que les menaces laissent des marqueurs numériques qui peuvent être collectés, rassemblés, contextualisés et livrés directement aux défenses techniques. Les analystes sont alors en mesure d'enquêter rapidement sur les menaces géopolitiques, cybernétiques et les opérations d'influence. Plus de 30 organisations nationales de cyberdéfense et plus de 150 organisations gouvernementales, de défense, de renseignement et d'application de la loi dans le monde entier exploitent les renseignements de Recorded Future.

« Face à la diversité et l'escalade des menaces qui pèsent sur les infrastructures sensibles et les gouvernements du monde entier, la cybersécurité est plus que jamais une question de sécurité nationale. À ce titre, le renseignement est essentiel pour suivre les menaces et démasquer les adversaires. Avec le nouveau kit de renseignement de Recorded Future, les gouvernements peuvent identifier et hiérarchiser les menaces tout en collaborant et en utilisant un langage commun pour rendre la cyberdéfense mondiale plus forte. » - Yigal Unna, ancien directeur général du National Cyber Directorate d'Israël

Le kit national de renseignement sur la cyberdéfense centralise les renseignements sur des secteurs et des domaines d'intérêt spécifiques, permettant aux analystes et aux dirigeants de répondre rapidement aux demandes de renseignement, de mettre en place des alertes en temps réel et de mener des enquêtes approfondies. Les domaines essentiels que couvre le kit national de renseignement sur la cyberdéfense comprennent, sans s'y limiter, les secteurs suivants : Gouvernement, services publics, énergie et systèmes de contrôle industriels, télécommunications, élections, finances, défense et santé.

« La convergence des menaces - cyber, géopolitique et cinétique, et les opérations d'influence - exige une vue centralisée du paysage des menaces, et nous avons acquis une expertise en travaillant avec des gouvernements et des organisations de sécurité nationale depuis plus d'une dizaine d'années pour gérer leur risque face à un monde de menaces - qu'il s'agisse de cybermenaces parrainées par des États, de guerre physique et de problèmes géopolitiques, de campagnes de désinformation, ou même de perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales. » - Dr. Christopher Ahlberg, PDG et co-fondateur de Recorded Future

Pour en savoir plus sur le kit de renseignement de la cyberdéfense nationale et demander une présentation de la plateforme Intelligence Cloud, rendez-vous sur go.recordedfuture.com/demo .

