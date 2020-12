Réimaginez le futur à l'Université Prince Mohammad Bin Fahd, un acteur clé du Sommet sur la littératie des futurs de l'UNESCO

Afin d'encourager la connaissance, le développement et la portée des études du futur, l'Université Prince Mohammad Bin Fahd (PMU) participe au Sommet de haut niveau sur la littératie des futurs, organisé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), qui se tiendra du 8 au 12 décembre 2020.

M. Issa Al Ansari, président de la PMU, prononcera en premier lieu un discours d'ouverture sur l'implication de l'université dans l'enrichissement des études du futur. L'université présentera des ateliers et y participera, annoncera des subventions de recherche et proposera une exposition virtuelle.

« Le but du Sommet 2020 de l'UNESCO est d'amplifier le rôle des études du futur quant à l'orientation des perceptions et des actions des personnes relativement au présent et à l'avenir, ainsi que de donner à chacun les moyens nécessaires pour utiliser le futur plus efficacement afin de créer des changements qui profitent aux sociétés, a déclaré le M. Ansari, président de la PMU. Les études du futur sont un élément très important de la mission éducative de la PMU, et nous espérons encourager ce genre de réflexion et de redéfinition prospectives dans le monde entier. »

L'université a donc créé le Centre d'études futuristes de l'Université Prince Mohammad Bin Fahd, un institut multidisciplinaire. L'institut, sur son campus à Khobar et dans l'ensemble de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, a ouvert un nouveau chapitre de la World Futures Studies Federation (WFSF), une organisation non gouvernementale mondiale qui est un partenaire consultatif de l'UNESCO et des Nations Unies dont les membres proviennent de plus de 60 pays. L'université a également lancé le cours universitaire « Introduction aux études du futur ». La PMU et l'UNESCO sont également en train de développer un programme de maîtrise en études du futur, qui sera lancé en 2023, et l'université cherche à établir une Chaire UNESCO sur la littératie des futurs intitulée « Anticipation transitoire et intergénérationnelle ».

« Que ce soit à l'échelle locale ou internationale, la réflexion sur l'avenir, au moyen de la littératie des futurs qui devient les études du futur, peut fournir de nouvelles perspectives essentielles sur la façon de résoudre avec imagination les problèmes les plus pressants et les défis qui se profilent à l'horizon et contribuer ainsi à assurer la prospérité de l'ensemble de l'humanité », a souligné M. Ansari.

Pour participer à l'événement, inscrivez-vous au lien suivant : https://events.unesco.org/event?id=255234025&lang=1033

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1343429/PMU_Futures_Studies.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1281076/PMU_Logo.jpg

Contact :

Ankit S Bhosale

(+966 13) 849 9346

[email protected]

SOURCE pmu.edu.sa (Prince Mohammad Bin Fahd University)