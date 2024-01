Relever le défi de la biodiversité dans le secteur de l'énergie : le cas de CGN Europe Energy dans l'intensification des efforts de gestion des écosystèmes

BEIJING, 12 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Un rapport de CSR-Chine :

L'Europe connaît une transformation rapide de son approche en matière de la perte et de la dégradation de la biodiversité, les décideurs politiques redoublant d'efforts pour protéger et restaurer les écosystèmes. Dans le cadre de l'ambitieux pacte vert pour l'Europe, la Commission européenne a mis en place un large éventail de mesures pour s'attaquer de front à la crise actuelle de la biodiversité. Cette approche globale englobe des initiatives clés telles que la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 , la stratégie « De la ferme à la table », le règlement de l'UE sur la déforestation, le plan d'action pour l'économie circulaire et, plus récemment, les normes européennes d'information sur la durabilité (ESRS).

Alors que l'attention des décideurs politiques et des parties prenantes sur le sujet s'est accrue, les entreprises ont reconnu la nécessité d'intégrer de manière transparente les considérations de biodiversité dans leurs approches et pratiques de gestion de base.

LE CAS DE CGN EUROPE ENERGY

Par où commencer pour aligner les objectifs de gestion de la biodiversité de l'entreprise avec les attentes croissantes des décideurs politiques et des parties prenantes de l'UE au sein de l'écosystème ? CGN Europe Energy, entreprise leader dans le développement, l'investissement, la construction, l'exploitation et la maintenance de projets d'énergie éolienne, solaire et autres énergies renouvelables, est confrontée à ce défi avec des actifs répartis en France, au Royaume-Uni, en Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède et au Sénégal.

Dans un projet commun, basé sur la recherche du cadre politique actuel de l'UE sur la biodiversité, ainsi que sur les pratiques de ses pairs dans le secteur de l'énergie, CSR Europe a évalué l'état actuel de la biodiversité et de la gestion des écosystèmes des entreprises, ainsi que le scénario idéal à viser. L'analyse a mis en évidence que CGN Europe Energy dispose d'une approche robuste et mature en matière de biodiversité, ainsi que d'actions visant à assurer la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Par exemple, cette approche est claire lorsqu'il s'agit d'évaluer les impacts et, par conséquent, comment éviter et atténuer les risques en s'appuyant sur la base scientifique qui sous-tend ces actions.

De plus, leur analyse de matérialité constitue une bonne base pour établir une stratégie de biodiversité structurée et robuste, car elle identifie les dépendances de l'entreprise sur le capital naturel, comme l'utilisation des ressources foncières, l'accès aux ressources minérales et la régulation climatique, entre autres.

RAPPORTS SUR LES EFFORTS DE L'ENTREPRISE EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ

La communication et la divulgation d'informations sur les actions et les objectifs de l'entreprise en matière de biodiversité et de gestion des écosystèmes demeurent un défi malgré la disponibilité de nouveaux cadres et outils. Un défi aggravé par la nature locale inhérente de la biodiversité, chaque site englobant un environnement naturel distinct et avec des criticités étroitement liées à des opérations industrielles spécifiques. En outre, comment se concentrer sur la communication des résultats, en particulier en ce qui concerne leurs impacts ou leur réduction ?

Pour relever ces défis, CSR Europe a conseillé à CGN & CGN Europe Energy d'intégrer les dépendances, les impacts, les risques et les opportunités liés à la nature tout au long de la chaîne de valeur dans la stratégie et les actions de l'entreprise. Deuxièmement, et comme de nombreuses parties prenantes opérant dans le secteur de l'énergie, CGN & CGN Europe Energy bénéficieraient d'une meilleure divulgation des informations relatives à la gouvernance entourant la biodiversité et la gestion des écosystèmes. Cela inclut de détailler les fonctions impliquées, les liens, à la fois au niveau de l'entreprise et au niveau local. Enfin, l'engagement des parties prenantes devrait également être renforcé, en intégrant des processus solides et systématiques lors de l'appel à des experts et institutions externes dans la conception et la validation de stratégies d'entreprise et de programmes locaux.

L'analyse de référence réalisée par CSR Europe pour CGN & CGN Europe Energy a permis aux deux entités d'identifier les domaines nécessitant une attention immédiate. Par conséquent, elles sont maintenant mieux placées pour améliorer leurs performances en matière de gestion de la biodiversité et des écosystèmes.