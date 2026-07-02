Remote People lance son site en français et simplifie l'embauche internationale pour les entreprises francophones

Le spécialiste du portage salarial international (EOR) et de la paie mondiale dans plus de 150 pays rend désormais ses services accessibles en français, avec une offre EOR à partir de 199 $/mois.

NEW YORK, 2 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Remote People, fournisseur de services de portage salarial international (EOR), de paie internationale et de recrutement intégré présent dans plus de 150 pays, annonce le lancement de la version française de son site, accessible à l'adresse remotepeople.com/fr. Cette nouvelle plateforme permet aux entreprises francophones de recruter, rémunérer et gérer leurs talents partout dans le monde, en toute conformité et dans leur langue.

Pour les entreprises qui se développent à l'international, l'embauche au-delà des frontières reste un parcours semé d'obstacles : création d'entités locales, conformité juridique et fiscale, paie multidevise, avantages sociaux propres à chaque pays. En proposant l'ensemble de son offre en français, Remote People lève la barrière de la langue et donne aux dirigeants, équipes RH et responsables financiers francophones un accès direct à des services jusqu'ici principalement disponibles en anglais.

Recruter, employer et intégrer partout dans le monde, sans ouvrir d'entité

Grâce à Remote People, une entreprise peut embaucher des salariés à temps plein dans plus de 150 pays sans créer de filiale locale : la paie, les avantages sociaux et la conformité sont inclus. L'offre repose sur trois piliers — recruter, employer et intégrer — et couvre l'ensemble du cycle de vie de l'emploi international :

Portage salarial international (EOR) — embauchez dans plus de 150 pays dès 199 $/mois par employé, sans frais d'installation ni engagement minimum.

embauchez dans plus de 150 pays dès 199 $/mois par employé, sans frais d'installation ni engagement minimum. Paie internationale — rémunérez toutes vos équipes en un seul cycle, dans toutes les devises, avec les déclarations locales.

rémunérez toutes vos équipes en un seul cycle, dans toutes les devises, avec les déclarations locales. Pilotage des freelances (COR) et paiements des freelances — collaborez avec des indépendants du monde entier sans risque de requalification.

collaborez avec des indépendants du monde entier sans risque de requalification. PEO États-Unis — employez des salariés américains dans les 50 États, avec conformité fédérale et étatique prise en charge.

employez des salariés américains dans les 50 États, avec conformité fédérale et étatique prise en charge. Avantages sociaux internationaux — des packages conformes à chaque pays, que les équipes apprécient réellement.

des packages conformes à chaque pays, que les équipes apprécient réellement. Agence de recrutement international — des candidats présélectionnés en quelques jours, et non en plusieurs mois, sans acompte : vous ne payez qu'à l'embauche.

des candidats présélectionnés en quelques jours, et non en plusieurs mois, sans acompte : vous ne payez qu'à l'embauche. Enregistrement d'entreprise et équipement informatique — matériel préconfiguré, expédié sous 3 à 5 jours.

Une offre transparente et éprouvée

Remote People se distingue par un modèle simple et compétitif : un service EOR complet dès 199 $/mois, un service PEO aux États-Unis dès 99 $/mois par employé donnant accès à des avantages sociaux dignes du Fortune 500, et des paiements dans plus de 150 devises sans frais de virement. L'entreprise n'affiche aucun retard de paie depuis 2018 et met à disposition un accompagnement humain — des experts RH et juridiques accessibles 24/5 et un spécialiste RH local dans plus de 150 pays, qui prennent en charge fiscalité, retraite et droit du travail.

Récemment désignée meilleure plateforme de portage salarial international (EOR) dans les rapports G2 Summer 2026, avec plus de 80 badges, et classée n°1 par People Managing People, SelectSoftwareReviews et Outsource Accelerator, Remote People accompagne plus de 3 000 organisations, dont Binance, Boeing, Coinbase, LVMH, Porsche et Bang & Olufsen.

« Le français est l'une des grandes langues des affaires, et les entreprises francophones méritent d'accéder à l'emploi international dans leur langue, sans friction. En lançant remotepeople.com/fr, nous supprimons un obstacle de plus entre elles et les talents qu'elles veulent recruter partout dans le monde : embaucher et payer à l'étranger doit être aussi simple qu'une embauche locale. »

— Antoine Boquen, CEO de Remote People

À propos de Remote People

Cofondée par les Français Antoine Boquen et Pierre Pradier, Remote People est un acteur de référence du portage salarial international (EOR) pour le monde francophone, accompagnant les recrutements en France, en Belgique, en Suisse, au Québec et dans l'ensemble des pays et territoires francophones. Remote People est une plateforme mondiale de portage salarial international (EOR) dont le siège est à New York, qui aide les entreprises à recruter, employer et rémunérer des salariés dans plus de 150 pays sans créer d'entité locale. L'entreprise couvre l'ensemble du parcours « recruter, employer, intégrer » : portage salarial international (EOR), paie internationale, gestion des avantages sociaux, gestion RH, recrutement international assuré par une équipe interne de recruteurs, pilotage des freelances (Contractor of Record, COR), mobilité internationale avec parrainage de visas de travail, services PEO aux États-Unis et création d'entreprise. Remote People est la solution de confiance de plus de 3 000 organisations, dont Binance, Boeing, Coinbase, Porsche, LVMH et Bang & Olufsen, et est certifiée SOC 2 Type II, RGPD et ISO 27001. L'entreprise a été désignée meilleure plateforme de portage salarial international (EOR) dans les rapports G2 Summer 2026, avec plus de 80 badges, et classée n°1 dans les guides 2026 des meilleurs services d'EOR publiés par People Managing People, SelectSoftwareReviews et Outsource Accelerator. Pour en savoir plus, rendez-vous sur remotepeople.com/fr.

Contact presse

Remote People

Pierre Pradier — Chief Marketing & Innovation Officer

[email protected]

remotepeople.com/fr

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