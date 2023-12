PARIS , 7 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Adieu les tartines carbonisées ! Tineco invente le premier toasteur de pain intelligent. Avec le TOASTY ONE , deux tranches de pain peuvent être toastées de manière différente, ou à l'identique, selon son humeur et ses envies. Il est en effet possible de régler les nuances sur l'écran tactile de 4 pouces et le grille-pain fait le reste. Le TOASTY ONE retient l'humidité et offre une texture croustillante à l'extérieur tandis que l'intérieur du pain reste aéré et savoureux. Des élévateurs automatiques intégrés et un tiroir ramasse-miettes amovible simplifient davantage l'opération. Et en plus, sa silhouette ronde blanche est réussie.

Rendez vos matins de Noël magiques avec le TOASTY ONE de Tineco

Avec le TOASTY ONE intelligent, embarque deux technologies brevetées de Tineco :

L'algorithme IntelliHeat règle avec précision le processus du toaster en fonction du pain utilisé, en ajustant automatiquement la puissance de la chaleur, puis en grillant le pain selon le niveau choisi. Toute la famille peut utiliser l'écran tactile pour enregistrer jusqu'à huit préférences uniques pour un grillage plus rapide.

La technologie GoldenCrispy™ garantit les résultats souhaités à chaque utilisation.

Le TOASTY ONE retient l'humidité et offre une texture croustillante à l'extérieur, tandis que l'intérieur du pain reste aéré et savoureux. Des élévateurs automatiques intégrés et un tiroir ramasse-miettes amovible simplifie le nettoyage.

Le TOASTY ONE est disponible sur tineco.com et Amazon au prix de 339€.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

