Report de l'Assemblée Générale Mixte du 28/06/2024

PARIS, 27 juin 2024 /PRNewswire/ -- La Société informe ses actionnaires qu'elle n'a pas été en mesure de diffuser dans les délais légaux l'ensemble de la documentation relative à l'Assemblée Générale Mixte initialement prévue le 28 juin 2024, et en particulier les rapports de son commissaire aux comptes.

La Société rappelle que les principaux agrégats de gestion et financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2023 reflétant une activité dégradée sont mentionnés dans le communiqué de presse du 30 avril 2024 qui attire l'attention des actionnaires et des investisseurs sur les perspectives significativement incertaines de la Société compte tenu de son besoin de financement et de la période limitée au 30 septembre 2024 des engagements fermes reçus de la part de la Société REAL ESTATE TECHNOLOGY OPPORTUNITIES pour la couverture de celui-ci.

Dans ce contexte, elle n'a pas été en mesure de transmettre à son commissaire aux comptes dans les délais utiles l'ensemble des informations comptables et financières nécessaire à la finalisation de sa mission.

En conséquence, le commissaire aux comptes s'est trouvé dans l'impossibilité de certifier les comptes 2023 de la Société dans lesdits délais.

Ses diligences sont toujours en cours à la date du présent communiqué de presse et la Société informera le marché de leur achèvement.

Dans ces conditions, le Directoire a décidé de reporter cette Assemblée Générale Mixte et de la convoquer avec le même ordre du jour à une date ultérieure.

Une requête en vue d'obtenir la prorogation jusqu'au 30 septembre 2024 du délai légal prévu pour la réunion de l'assemblée générale d'approbation des comptes a donc été déposée auprès du Président du Tribunal de commerce.

L'Assemblée Générale Mixte sera convoquée à une prochaine date utile courant septembre, pour permettre aux actionnaires d'y assister, dont ils seront informés par voie de communiqué de presse.

Des avis de convocation de l'Assemblée Générale Mixte seront publiés au Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) et dans un journal d'annonces légales.

